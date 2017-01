Óriási pofon lesz, ha egyszer felébrednek a piacok a Trump-mámorból

Egyrészt a javuló világgazdasági növekedési kilátások, beleértve a stabilizálódó feltörekvő piaci gazdaságokat, illetve a javuló eurózónás kilátásokat.

Másrészt az, hogy a piaci szereplők alulbecsülik a Donald Trump személyéhez köthető kockázati tényezőt, ami még később csúnyán visszaüthet.

Erik F. Nielsen, az UniCredit vezető közgazdásza minden héten kiválaszt egy-két aktuális politikai vagy gazdasági témát, amiről néhány bekezdésben kifejti a véleményét. Legutóbbi elemzésében központi szerepet kapott Donald Trump, pontosabban az, hogy meglátása szerint a befektetők miben mérik fel rosszul a jelenlegi világgazdasági helyzetet, beleértve a politikai kockázatokat. Ennek a rossz helyzetfelismerésnek pedig fontos következménye lehet a jövőben az egyes eszközosztályok teljesítményére nézve.Nielsen szerint az elmúlt hónapokban tapasztalt

A befektetők rosszul mérik fel, hogy Trump mekkora károkat okozhat korábban belengetett protekcionista intézkedéseivel. Bár az USA meglehetősen zárt gazdaság, egy globális kereskedelmi háborúban (ahol a kereskedelmi partnerek is "visszatámadnak") masszív folyó fizetési mérleg hiánya miatt mégis a nagyobb vesztesek között lenne.

Az előző gondolatmenetből kiindulva tehát nem árt vigyázni az amerikai részvénypiacokkal, hacsak valaki nem rendelkezik olyan különleges képességgel, hogy képes előre látni, hogy Trump egy Twitter-üzenetében éppen melyik cégnek megy neki váratlanul, vagy épp melyikről nyilatkozik elismerően.

A piaci szereplők közül ugyanis sokan arra számítanak, hogy Trump adóreformja, a szabályozói környezet lazítása, illetve a nagy infrastrukturális beruházások löketet adnak majd az USA gazdaságának, ez pedig a részvénypiacokat is felfelé hajtja. Nielsen szerint az elnök megválasztása óta számos alkalommal új történelmi csúcsra törő amerikai részvényindexek rávilágítottak arra, hogy nagy kockázata van annak, ha a várakozások utólag megalapozatlannak bizonyulnának.- véli az UniCredit vezető elemzője.Ezzel szemben azok az országok, ahol a folyó fizetési mérleg jelentős többletet mutat, jobban viselhetik a konfliktust. Ez alapján Nielsen azt tanácsolja, hogy akik nem számítanak az amerikai elnök meghátrálására, azok megtakarításaikkal az euróövezetet, Svájcot, a Skandináv-országokat, illetve az ázsiai országok közül például Japánt vagy Kínát vegyék célba.Trump látszólagosan nagy vállalkozásbarát hozzáállásáról is megvan a véleménye Nielsennek.. Az elnök kiszámíthatatlansága, illetve "protekcionista kirohánsai" miatt azonban sokan inkább "beszállnak a játékba", a migrációellenes intézkedések azonban többeknél kiverték a biztosítékot, beleértve Mark Zuckerberget.A szakértő arra is felhívja a figyelmet, hogy miközben az USA-val kapcsolatban számos negatív kockázatot nem vesznek figyelembe a befektetők, addig például, holott jó esély van rá, hogy 2016-ban a régió gazdasága gyorsabban tudott növekedni, mint az USA, és a jövőbeli kilátások is fokozatosan javulnak. Ha ez nem lenne elég, a részvénypiaci árazás alapján is sokkal vonzóbb célpontnak tűnik Európa, mint az Egyesült Államok.Hogy miért ilyen rossz Európa megítélése még mindig, annak ellenére, hogy a gazdasági kilátások folyamatosan javulnak? Röviden:. A nacionalista politikai vezetők felemelkedése, illetve az euroszkeptikus retorika erősödése ( itt megemlítette Orbán Viktor múlt héten elhangzott beszédét, melyen maga is részt vett ) nem segíti a befektetői bizalom kiépülését a kontinens irányába.