Őrült ötlet az olaszoktól: úgy lépnének ki az eurózónából, hogy bent maradnak

Néhány nappal Berlusconi nyilatkozata után az Európai Bizottság szóvivője is reagált a felvetésre, szerinte teljesen abszurd az elképzelés, mivel az alapszerződés szerint az eurózóna egyetlen hivatalos fizetőeszköze az euró.

Silvio Berlusconi a hétvégén a Libero Quotidiano című olasz lapnak kommentálta azt a felvetést, mely szerint. Az olasz közvéleményben az ötlet nem teljesen új, röviden összefoglalva annyi az elképzelés, hogy. Berlusconi szerint ezzel az ország legalább részben visszanyerhetné monetáris politikai függetlenségét, vagyis megszabadulna az eurózóna-tagság egyik legnagyobb hátrányától úgy, hogy közben nem kellene kilépnie a valutaövezetből. A volt miniszterelnök szerint erre lehetőség van, az EU alapszerződése ugyanis nem tiltja azt, hogy párhuzamos pénzrendszerrel működjön egy tagállam.A felvetés hasonló, mint ami a 80-as és 90-es években működött, amikor a nemzeti valuták párhuzamosan léteztek a kezdetleges közös fizetőeszközzel, az ECU-vel. Berlusconi szerint a mostani helyzet azért lenne más, mert akkor mindenki korlátlanul versenyképességi fegyverként használta a deviza leértékelését, most viszont a javaslat arra vonatkozik, hogy a líra belső használata a fogyasztást tudná elsősorban élénkíteni, és ezen keresztül felpörgetni a gazdaságot. A politikus emellett hangsúlyozta, hogy a világ összes nagy gazdasága pénznyomtatással reagált a válságra, szerinte Olaszországnak is ezt kellene tennie, főleg úgy, hogy az infláció továbbra is alacsony.Berlusconi és pártja valószínűleg politikai manőverezésre használja a párhuzamos árfolyamrendszer ötletét, hiszen egyik legfontosabb szövetségesük, az Északi Liga az eurózónából való kilépéssel kampányol. Berlusconi pártja, a Forza Italia bennmaradna, viszont egy esetleges köztes megoldást el tudnának képzelni a jelek szerint.A lassan 81 éves Berlusconi véleménye azért fontos, mert a felmérések szerint a Forza Italia-Északi Liga szövetségnek van a legjobb esélye arra, hogy a jövő évi választásokon nyerjen, így a volt kormányfő könnyen visszatérhet a politikába.