Összeomlottak a koalíciós tárgyalások, kisebbségi kormány jöhet Hollandiában

Ez a négy párt korábban már megpróbált megállapodásra jutni a kormányalakításról, de az egyeztetések akkor is zátonyra futottak a bevándorláspolitika területén fennálló éles nézetkülönbségek miatt.

A március 15-i választások nyomán megkezdődött újabb tárgyalási fordulóban a győztes Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) nevű liberális konzervatív párt, a kereszténydemokraták (CDA), illetve a liberális D66 és a Zöld Baloldal vett részt.A kormányalakítást felügyelő Herman Tjeenk Willink arról számolt be, hogyegyes afrikai országokkal a menekültáradat fékezése érdekében.Jesse Klaver, a Zöld Baloldal vezetője úgy vélekedett, az ilyen egyezségekkel nem biztosítható, hogy a háború és erőszak elől menekülő emberek a megfelelő védelemben részesüljenek. Azt is hozzátette, hogyA kormányalakításhoz legkevesebb 76 képviselői helyre van szükség a parlament 150 fős alsóházában, ami a választás eredményei alapján azt jelenti, hogy legalább négy pártnak kell koalícióra lépnie, ezért a szokásosnál is több időre lehet szükség a megállapodáshoz. Szakértők szerint a tárgyalások többszöri összeomlása miatt még hónapokig elhúzódhat a folyamat, egyes elemzők ugyanakkor úgy gondolják, hogy