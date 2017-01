Összevissza beszél a Brexitről a brit miniszterelnök

szabadkereskedelmi megállapodást kíván kötni az Európai Unióval,

A passporting az euróövezeti piacokra szóló szolgáltatásnyújtási engedélyek rendszerét jelenti, és az Európai Bizottság álláspontja szerint a City pénzügyi szektorának befektetési szolgáltatásokat nyújtó vállalatai elveszíthetik ezeket a jogosultságaikat, ha Nagy-Britannia tagsága az EU egységes belső piacán megszűnik.

Theresa May brit miniszterelnök csütörtökön közölte, hogy "nagyon jó, pozitív megbeszéléseket" tartott a londoni City pénzügyi szolgáltatási központjában honos nagybankokkal a brit EU-tagság megszűnése után várható működési környezetről.May, aki a davosi világgazdasági fórumon vesz részt, csütörtök este a BBC televíziónak nyilatkozva megerősítette, hogy olyanamelyTheresa May hozzátette: meggyőződése szerint ez nemcsak a brit gazdaság, hanem az EU érdekeit is szolgálja.A brit miniszterelnök a kormány Brexit-tárgyalási célkitűzéseit ismertető beszédében a hét elején kijelentette, hogy Nagy-Britannia nem maradhat az EU egységes belső piacának tagja uniós tagságának megszűnése után, mivel ha fenntartaná teljes jogú tagságát e piacon, ahhoz olyan feltételeket kellene teljesítenie, mintha nem is lépett volna ki az EU-ból.A beszéd elhangzása óta azonban több nemzetközi bankcsoport, köztük az HSBC, a Goldman Sachs és a UBS is jelezte, hogy tervbe vette bizonyos tevékenységek áthelyezését a Cityből más európai városokba. Axel Weber, a UBS banki konglomerátum elnöke a BBC-nek szintén Davosból nyilatkozva azt mondta: a cég ötezer alkalmazottat foglalkoztat a Cityben, közülük ezernek a munkaköre kötődik közvetlenül a passporting-jogok alapján végzett pénzügyi szolgáltatási tevékenységekhez, és "meg kell nézni", hogy ezeknek a munkahelyeknek a sorsát miként érinti majd Nagy-Britannia kivonulása az EU egységes piacáról.Sajtóértesülések szerint a Goldman Sachs hatezer fős londoni gárdájának felét New Yorkba és a kontinentális Európába, részben Frankfurtba irányítaná át, de növelné alkalmazottainak számát Varsóban is.Theresa May azonban csütörtökön Davosban a BBC-nek elmondta: "nagyon jó, pozitív megbeszéléseket" tartott a nagybankok vezetőivel a londoni City kínálta előnyökről. A bankvezetőknek kifejtette azt a nézetét, hogy az EU-tagság megszűnése utáni "globális Nagy-Britannia" a pénzügyi szolgáltatási szektornak is nagyon kedvező körülményeket kínál majd. Erről a befektetői közösség egyelőre nincs meggyőződve.Az egyik legnagyobb londoni pénzügyi tanácsadó csoport, a Z/Yen Group, amely félévente állít össze globális rangsort a világ vezető pénzügyi központjairól, tavaly őszi ranglistáján változatlanul Londont sorolta az első helyre, de már csak minimális előnnyel New York előtt. A cég jelezte, hogy az idén tavasszal esedékes következő rangsorban "komoly változások lehetnek", mivel az ennek összeállításához megkezdődött felmérés befektetői értékeléseiben máris jelentősen romlott London pénzügyi központként betöltött jövőbeni szerepének megítélése.