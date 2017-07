Össztűz alá veszik Magyarországot

Mind a CEU-t hátrányosan érintő felsőoktatási törvény, mind pedig a civil törvény ügyében lépni kívánaz Európai Bizottság, amikor nyilvánosságra hozza a kötelezettségszegési eljárásokról szóló legújabb, e havi döntéseit.Brüsszel indoklással ellátott véleményt kíván küldeni a magyar kormánynak,a felsőoktatási törvény módosításának ügyében. Az erről szóló döntés más ügyekkel egyetemben már ezen a héten megszületik, ekkor kerül ugyanis a biztosi testület elé jóváhagyásra a kötelezettségszegési csomag.A BruxInfo információi szerint a Bizottság csütörtökönegy hivatalos felszólító levél kiküldésével. Brüsszel a Velencei Bizottság hivatalos véleményére várt (ez június 20-án jött ki), és mostanra jutott arra a következtetésre, hogy indokolt lépni az ügyben, mert megítélése szerint uniós jogot sértő rendelkezéseket tartalmaz a magyar jogszabály. A BruxInfo úgy tudja, hogy a Bizottság diszkriminatívnak tartja a "külföldről finanszírozott" címkézést.Ami a felsőoktatási törvény módosítását illeti, a indoklással ellátott véleményben - ami a kötelezettségszegési eljárás második szakasza - az Európai Bizottság részletesen, pontról-pontra kifejti azokat a jogi érveket, amelyek alapján arra a következtetésre jutott, hogy a magyar törvény egyes rendelkezései az uniós jogba ütköznek.Április végén indult el az eljárás, és a testület akkor az ilyenkor szokásos kettő helyett csak egy hónapot adott a kormánynak a válaszra. Május végén annak rendje és módja szerint meg is érkezett a magyar válasz, ami alapvetően elutasító volt.Az eljárás második szakaszában komoly "jogászkodás" folyik, ezért ebben a fázisban általában hosszabb időt vesz igénybe az álláspontok ütköztetése. Másfelől, hiszen minimum októberig el kellene dőlnie a jogi vitának ahhoz, hogy a Közép-Európai Egyetemen a jelenlegi formában folytatódhasson az oktatás. Amit többek között a Fidesz pártcsaládja, az Európai Néppárt is egyfajta politikai elvárásként fogalmazott meg áprilisban a magyar kormánnyal szemben.Ha a budapesti kormány a második szakaszban is kitart az álláspontja mellett, akkor a Bizottság az Európai Bíróság elé viheti az ügyet. Ezzel azonban az is borítékolható lenne, hogy belátható időn belül nem születne megoldás a vitában.