Őszig már biztos nem kap hitelt Ukrajna az IMF-től

Volodimir Hrojszman a Bloomberg hírügynökségnek az mondta, hogy Ukrajna az 1,9 milliárd dolláros részletet azért nem kapja meg most, mert a kijevi parlament több olyan törvény jóváhagyásával adós még, ami feltétele a részlet megadásának.A miniszterelnök szerint az IMF egyebek között azzal elégedetlen, hogy az ígéretek ellenére a kijevi parlament nem fogadta el a termőföldek eladásáról szóló törvénytervezetet.Az ukrán miniszterelnök sajnálkozását fejezte ki a történtekkel kapcsolatban és mint mondta: "Most már nincs mit tenni, a törvényhozók július 14-től szeptemberig szabadságon vannak".Az IMF és az ukrán kormány között korábban létrejött emlékeztetőben az szerepelt, hogy a mezőgazdasági földterületek eladásáról szóló törvénytervezetet idén májusban jóváhagyja a parlament.Az IMF a földreform keretében azt várja el, hogy Ukrajna megnyissa termőföld piacát, a földdel szabadon lehessen kereskedni. Ukrán elképzelések szerint azonban első lépésben csak magánszemélyek között nyílna mód az adásvételre, és legfeljebb 200 hektáros területig. Az agrárholdingokat most még kizárnák. Az IMF javaslata szerint viszont az állami földek eladását is lehetővé kell tenni.A valutaalap szakértői szerint idén két százalékkal nő az ukrán hazai össztermék (GDP), az infláció pedig tíz százalék alá kerül. Tavaly a GDP 1,5 százalékkal nőtt, idén májusban 13,5 százalékos infláció volt.Ukrajna fő hitelezője a Nemzetközi Valutalap (IMF), amely 2015 márciusában 17,5 milliárd dolláros hitelt hagyott jóvá Kijevnek négy évre.Az IMF a keretösszegből eddig négy hitelrészletet folyósított 8,7 milliárd dollár értékben, legutóbb áprilisban, 1 milliárd dollárt. Az ukrán jegybank azzal számol, hogy Ukrajna idén az IMF-től és az Európai Uniótól együttesen 6 milliárd dollárnyi támogatást kap.