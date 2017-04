Öt zseniális átverés, amit soha nem fog elfelejteni a világ

San Serriffe, a nem létező földi mennyország

1977. április elsején a The Guardian brit napilap nyilvánosságra hozott egy 7 oldalas, speciális jelentést egy San Serriffe nevezetű indiai-óceáni szigetpárosról. A riport a földrajzi adottságoktól kezdve, a kultúrán keresztül, egészen a gazdasági és politikai viszonyokig mindenre kiterjedt.Az egész történet persze egy átverés volt, amit Philip Davies, a Guardian speciális riportokat készítő részlegének vezetője talált ki. A hitelesnek ható riportnak köszönhetően azonban állítólag rengeteg telefonhívást kapott a szerkesztőség, mindenki az újságban megjelent turistaparadicsomra volt kíváncsi.

Részlet az újságból.

Jéghegy Sydney-ben

Korábbi ígéretének eleget téve Smith egy jéghegy hátán behajózott s Sydney-i Operaház közelébe, a jégyhegy darabjait pedig apránként értékesíteni szerette volna.

Egy évvel később, 1978. április első napján Dick Smith, egy milliomos ausztrál üzletembernek köszönhetően nem mindennapi látvánnyal találkozhattak a Sydney-i lakosok.A jéghegy persze nem igazi jéghegy volt, a jégdarabok pedig a "jéghegy" belsejében lévő mélyhűtőben voltak tárolva. Az átverésre akkor derült fény, amikor eleredt az eső, ami szép lassan elkezdve lemosni a felszínt alkotó tűzoltó- és borotvahabot, ezzel pedig lassanként előbukkantak vízen úszó tárgy belsejét képező műanyaglemezek.

Az "antarktiszi jéghegy" Sydney-ben.

Vulkánkitörés

a kráterben gumiabroncsok égtek, mellé pedig óriási betűkkel bele volt írva a hóba, hogy "április bolondja".

1974. április elsején az alaszkai Sitka település lakói elé aggasztó látvány tárult: a 400 éve szunnyadó Mount Edgecumbe vulkán felébredt, és ontani kezdte magából a füstöt. Egy helikopter gyorsan a helyszínre sietett, hogy közelebbről is szemügyre vegye a mozgolódó tűzhányót. Közvetlenül a hegy fölé érve szokatlan látvány tárult elé:A mesteri átverés egy helyi viccmester, Oliver Bickar nevéhez fűződik, aki már három éve tervezte, hogy megtréfálja a helyieket.

Egy helyi lakos, Harold Wahlman fényképe a füstölgő hegyről.

Színes TV nejlonharisnyával

Stensson egy áltudományos, fizikaórával egybekötött bemutatóban magyarázta el, hogy mindehhez csak egy nejlonharsinya, egy olló és egy ragasztószalag szükséges.

Az akkoriban egyedüli svéd csatornaként működő Svéd Televízió (SVT) kitett magáért bolondok napja alkalmából. 1962. április elsején a nézők egy olyan riportot láthattak, amelyben Kjell Stensson "szakértő" lerántotta a leplet arról, hogy miképp lehet az egyébként fekete-fehér adást színesen nézni.Az átverés annyira jól sikerült, hogy beszámolók szerint rengetegen pattantak fel otthon karosszékeikből, hogy hozzanak egy nejlonharisnyát.

A svájci spagettiaratás

a svájci spagettifarmerek az enyhe télnek és a spagettibogár-fenyegetés elhárításának köszönhetően remek termésnek örvendenek.

Talán a történelem egyik legjobb április elsejei átverése volt, amivel a BBC állt elő 1957-ben. A brit televíziós csatorna egy riportban arról számolt be, hogyA két és fél perces riportban lépésről-lépésre nyomon követhetjük, ahogy a spagettitermést nagy szakértelemmel leszedik a fákról, majd gondosan kiszárítva és megfőzve végül az asztalra kerül az étel.Az adás után rengetegen kértek tanácsot a csatornától, hogyan lehet nekik is saját spagettifájuk. Olyan hiteles volt a műsor, hogy állítólag még a BBC műsorának főszerkesztője is utánanézett egy enciklopédiában, hogy milyen módszerrel termesztik a spagettit, amiről természetesen nem talált semmilyen információt.