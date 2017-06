Óvatos a jegybank a magyar gazdasági növekedéssel

Az MNB nem változtatott a GDP-növekedési pályáján: az idénre 3,6, jövőre 3,7, 2019-re pedig 3,2%-os bővülést jelez előre. Ez megegyezik a márciusi előrejelzéssel, vagyis hiába lett kifejezetten erős az első negyedév, ennek beemelése a modellbe nem növelte a prognózist. Hogy miért, az majd csütörtökön derül ki, amikor a teljes Inflációs jelentést megismerhetjük. Ha tippelni kellene, az egyik fő oknak azt mondanánk, hogy az idei mezőgazdasági terméseredményekkel kapcsolatban borúlátóbbá válthatott az jegybanki stáb. Mindenesetre az év közepén járva elég látványos a Nemzetgazdasági Minisztérium és az MNB előrejelzése közötti különbség. Az NGM 4,3, illetve 4,1%-os GDP-növekedést vár 2017-2018-ra.

Az inflációs előrejelzések lejjebb csúsztak, 2017-ben és 2018-ban is 0,2 százalékponttal kisebb lehet az éves átlagos infláció, mint amire márciusban számított a jegybank. A prognózis módosulása nem jelentős, ugyanakkor mégis csak azt jelenti, hogy a 3%-os inflációs célt később érheti el a jegybank. Ez érezhető egyébként a jegybanki közlemény hangvételén is, amely a megszokottnál is erősebben hangsúlyozza a laza monetáris politika fennmaradását.