Paks 2: elkaszálták a népszavazási kezdeményezést

Előzmények

Ezt az öt kérdést nyújtották be

"Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenleg üzemelő atomerőművi blokkok kapacitásánál nagyobb összesített áramtermelő kapacitással Magyarországon atomerőművek ne legyenek üzembe helyezetőek?"

"Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenleg üzemelő paksi atomerőművi blokkok leállását követően Magyarországon atomerőművekben ne termeljenek áramot?"

"Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt, amely 2035. január 1-jétől előírja az atomerőművi áramtermelő kapacitások teljes egészének megújuló energiaforrásokkal történő kiváltását?"

"Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés kötelezze a kabinetet, kezdeményezze a magyar és az orosz kormány közötti, a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló egyezmény felmondását?"

"Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt, amely 2035. január 1-jétől megtiltja az atomerőművekben történő áramtermelést?".

Még nem lefutott

Háttér



A magyar kormány állami beruházási támogatást tervez nyújtani ahhoz, hogy két új reaktor épüljön a paksi telephelyen. Céljuk a paksi telephelyen jelenleg működő, 80-as években készült és jelenleg Magyarország belföldi villamosenergia-termelésének mintegy 50 százalékát biztosító négy reaktor felváltása. A magyar kormány véleménye szerint Paks 2 megépítésére szükség van a leépítésre kerülő kapacitások helyettesítése és az új termelési kapacitások iránti igények kielégítése miatt.



A Paksi Atomerőmű két új blokkal való bővítéséről Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök 2014. január 14-én írt alá együttműködési megállapodást. A tervezett két új, VVER-1200 MW teljesítményű, 3+ generációs atomerőművi blokkot 2018-tól kezdhetik el építeni, és a terv szerint 2025-ben, illetve 2026-ban állhatnak üzembe. A kétoldalú megállapodás alapján Moszkva a mintegy 12 milliárd eurósra becsült bővítési projektet, illetve a Roszatom VVER-1200 reaktorainak beépítését 80 százalékban finanszírozhatja, 4-5 százalékos kamatlábú, 30 éves futamidejű államközi hitelből. Vlagyimir Putyin orosz elnök azonban Orbán Viktor miniszterelnökkel 2017. február 2-án tartott budapesti sajtótájékoztatóján úgy nyilatkozott, hajlandó lenne ezt az arányt akár 100 százalékra is emelni. Lázár János kancellárminiszter később közölte, Magyarország nem él az orosz elnök felajánlásával.

Az NVB többségehitelesítésének megtagadásakor hivatkozott arra, hogy azok, illetve. Az NVB egyes kérdések hitelesítésének megtagadásakor arra is hivatkozott, hogy miközben egy eredményes népszavazás három évig köti az Országgyűlést, a kérdések megfogalmazásaAza paksi atomerőmű bővítésének megakadályozását célzóa Nemzeti Választási Irodának (NVI). Szél Bernadett társelnök az NVI budapesti épülete előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta: céljuk az, hogy a nép dönthessen a kérdésben, és ennek érdekében elmennek a falig, "de ha kell, annál tovább is". Meg kell változtatni az alaptörvényt, ha az nem engedi, hogy referendumot írjanak ki ebben a kérdésben - fogalmazott.A kezdeményezők szerint a fejlődést évtizedekre "parkolópályára tevő" paksi bővítés mellett "a magyar demokrácia ügyéről van szó". Hadházy Ákos, a párt másik társelnöke arról beszélt, hogy 3000 milliárd forint a paksi beruházás becsült költsége, de a tapasztalatok szerint az eredetileg kalkulált összeg duplája a végső számla. Ez azt jelenti, hogy a magyaroknak "családonként kétmillió forintot kell ebbe beledobni", erről pedig joguk van az embereknek dönteni.Az. A BizottságA döntéssel. Ausztria ugyan megtámadhatja a döntést az Európai Bíróságon (ahogy azt a brit Hinkley Point esetében is tette), arra hivatkozva, hogy a beruházás állami támogatása torzíthatja a regionális piacokat, de mivel a Bizottság vizsgálata szerint ez a veszély még a magyar piacon sem áll fenn, erősen kérdéses, hogy milyen eredménnyel.A projekt itthoni, a beruházás tavasszal várhatóan megkapja a másodfokú környezetvédelmi engedélyt és a telephely-engedélyt is. A környezetvédelmi engedélyt első fokon tavaly év végén megkapta a beruházás, de környezetvédelmi szervezetek fellebbezése nyomán másodfokú eljárás indult. A beruházás tavaly év végén első fokon megkapta a környezetvédelmi engedélyt, ez ellen két zöld szervezet fellebbezett, de a kormánybiztos bízik benne, hogy hamarosan lezárul a másodfokú eljárás. A telephelyengedély-kérelmet ugyancsak 2016 őszén nyújtották be az Országos Atomenergia Hivatalnak, a kormánybiztos szavai szerint az ebben rögzített paraméterek alapján össze lehet majd állítani az erőmű létesítési engedélyének kérelmét.Mindazonáltal a Paks 2 projektet ellenzők a mostani elutasítást követően továbbra is bízhatnak abban, hogy végül mégis megkérdezik a népet a bővítésről,ugyanis