Palira vették a világot: akkor most Dohába vagy Párizsba megy játszani Neymar?

Bankot robbantottak Párizsban - vagy Dohában

Neymar foi para a galera em sua apresentaçao no PSG https://t.co/qKZRXuZTBq pic.twitter.com/JFUK0YbKBB — globoesportecom (@globoesportecom) 2017. augusztus 4.

Még most kellene az asztalra csapnia az UEFA-nak

The PSG kit looks pretty good on @neymarjr, doesn't it? ??



Welcome to your new stomping grounds! ?? pic.twitter.com/lfCl792NLI — PSG English (@PSG_English) 2017. augusztus 4.

Katar üzent a világnak

Katari szempontból diplomáciai jelentősége is van Neymar leigazolásának, hiszen éppen pár héttel ezelőtt járta be a világsajtót a hír, hogy az arab országok egy része terrorizmus finanszírozásának vádja miatt igyekszik elszigetelni Katart. A Bloomberg szerint most a világ legdrágább átigazolásával üzent az ország, hogy köszöni szépen, jól van.

Hamar lezárult a nyár legnagyobb átigazolási sztorija miután csütörtök este a PSG hivatalosan is bejelentette, hogy ötéves szerződést ír alá Neymar a klubbal. A brazil klasszis, ezt fizették ki, így a spanyol klub kénytelen volt elengedni a játékost. A futballista évente 30 millió eurót kereshet a hírek szerint, így a bónuszokkal és egyéb juttatásokkal együttMindezt úgy tudják finanszírozni, hogy a francia klub tulajdonosa a katari állami sportbefektetési alap, mely már az elmúlt években is komoly összeget invesztált a csapatba. Érdekesség, hogy az alapnak idén júliusig a Barcelonával is volt együttműködési megállapodása, melynek keretében a spanyol sztárcsapat mezén reklámozta a Quatar Airwayst és a katari állami alapot.A Neymar-átigazolás nem volt zökkenőmentes, hiszen a spanyol La Liga vezére először arra készült, hogy megtorpedózza az ügyet, illetve feljelenti a PSG-t az európai szövetségnél (UEFA) a pénzügyi szabályok megsértése miatt. Végül a problémát úgy hidalták át, hogy. Persze a dolog így is felvet még egy sor kérdést, nem tudni például, kinek a tulajdonában lesz a focista játékjoga.A spanyol bajnokság vezére persze nem mondott le arról, hogy keresztbe tegyen a PSG-nek, a hírek szerint feljelentette a klubot a pénzügyi fair play szabályok megsértéséért. De mi is ez a szabály?Az egészet 2009 szeptemberében fogadták el, miután egyre nagyobb nyomás volt az európai szövetségen, hogy valahogy tartsa kordában a klubok költekezését. Sokak szerint Európában is be kellene vezetni amerikai mintára a fizetési sapka intézményét, azonban ennek nincs hagyománya a kontinensen, ezért más eszközökkel szerette volna megregulázni a klubokat a szövetség.Röviden összefoglalva a szabályozás célja az, hogy előre meghatározott időszakban a klubok ne költhessenek többet, mint amennyi bevételük származik. Michel Platini, az UEFA akkori elnöke azzal indokolta a bevezetését, hogy a klubok fele veszteségesen működött, és egyre nőtt ez az arány, ez a spirált pedig meg kellett állítani. Emellett a szabályozással gátat akartak szabni a hitelből történő klubvásárlásnak is, melynek mintapéldája a Manchester United volt, melyet több százmillió eurós kölcsönből vásárolt meg az amerikai Glazer-család, most pedig a csapat által termelt nyereségből fizetik vissza a tőkét és a kamatokat.Persze az utóbbi évek bebizonyították, hogy, például tulajdonosi ajándékkal, az adósság egyszeri kiegyenlítésével, tőkeemeléssel vagy színlelt szponzori szerződéssel. Éppen ezek miatt sokan bírálták már a pénzügyi szabályokat, hiszen az utóbbi években például a Manchester City is el tudta kerülni a komolyabb szankciókat.A szabályok megsértése esetén egyébként az UEFA-nak több eszköze is van a pénzbírságtól az európai kupákból való kizárásig. Ezekre volt is példa, a legsúlyosabb szankciót két török klub, a Besiktas és a Bursaspor kapták, de a most érintett PSG is kénytelen volt egyszer már 20 millió eurós büntetést fizetni, további 40 milliót pedig felfüggesztettek.A mostani rekordigazolás kapcsán még nem szólalt meg az európai szövetség, mindenesetre érdekes lesz, hogyan jelenik majd meg papíron Neymar játékjoga a PSG könyvelésében. Ha szigorúan értelmezzük a szabályt, akkor ugyanis a francia klubnak most egy sor játékost el kellene adnia, hogy legalább részben egyensúlyba billentse a mérleget. Persze a mai világban már azt sem zárhatjuk ki, hogy hirtelen bekopogtat valamelyik dúsgazdag kínai klub és irrálisan magas összeget fizet egy párizsi játékosért.Az Öböl-menti ország eddig sem fogta vissza magát akkor, amikor vagyonával kellett kérkednie, most pedig a világ legpiacképesebb futballistájának megszerzése újabb erődemonstráció. Christopher Davidson, a Durham Egyetem Közel-Kelet arra hívta fel a figyelmet, hogy Neymar ára csak csepp a tengerben ahhoz képest, amennyit az ország a sportra és a futballra költ, a 2022-es világbajnokság például több milliárd dollárjába kerül.Az arab ország egyébként eddig sem tétlenkedett, nemzetközi PR-offenzívát indítottak a környező államok bojkottja ellen. Nem ritkán lehetett nemzetközi sztárfocistákat látni Dohában különböző eseményeken, Davidson szerint a mostani lépéssel demonstrálták, hogy Katar még mindig tényező a nemzetközi diplomáciában.