Párizs nemzetközi kampányba kezdett a 2024-es olimpia rendezéséért

Franciaország folyamatosan fejleszti a biztonsági intézkedéseket a nagy események biztosítására

Az olimpiai játékok szenvedélyét példa nélküli ünnepléssel szeretnék megosztani a stadionokban és az utcákon is - mondta a nemzetközi sajtó képviselőinek Tony Estanguet, a párizsi pályázati bizottság társelnöke.A háromszoros olimpiai bajnok, ötszörös vb-győztes francia szlalomkenus kiemelte, hogy az olimpiai játékokhoz hasonlóan Párizs városa is a megosztás jelképe, ezért számos olyan eseménnyel készül a francia főváros, amelyet nem kizárólag a sportlétesítményekben, hanem a közösségi tereken kívánnak megszervezni, azért, hogy mindenki részese lehessen az olimpiának.Néhány órával azután, hogy egy feltételezhetően iszlamista elkövető késsel támadt járőröző katonákra a Louvre múzeumánál, Bernard Cazeneuve kormányfő a nemzetközi sajtótájékoztatón úgy vélte, hogy a biztonsági erők gyors válasza bebizonyította, hogy Párizs kiválóan felkészült az olimpia biztosítására, a rendőrség hatékonyan tud fellépni. Arra is emlékeztetett, hogy az elmúlt években Franciaország harminc világversenyt rendezett, s egyiken sem voltak biztonsági gondok.- hangsúlyozta a miniszterelnök.A miniszterelnök azt is elmondta, hogy Franciaországban a pályázatot egyaránt a kormányzat és a politikai ellenzék, valamint a civil társadalom, a szakszervezetek és az üzleti világ is támogatja. "Párizs hidakat, nem pedig falakat épít" - fogalmazott Bernard Cazeneuve.A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) pénteken megkapta a párizsi pályázati dokumentáció harmadik részét, amelyben a szervezők konkrétan részletezik, hogyan képzelik el a sportversenyek rendezését, a helyszínek közötti közlekedést, a versenyzők elszállásolását. A tervek szerint az olimpikonok 85 százaléka félórás távolságon belül, 30 százalékuk pedig ötperces távolságra lakna a versenyek helyszínétől.A pályázat szerint Párizsban 90 ezer hotelszoba áll majd rendelkezésre a belváros tíz kilométeres körzetében az olimpia idején, a játékokhoz szükséges létesítmények 95 százaléka pedig - a szervezők szerint - már készen áll.Párizs 1900-ban és 1924-ben rendezett nyári olimpiát.