Parragh Bianka lehet az új magyar jegybankár

A cikk emlékeztet arra, hogy Cinkotai Jánost 2011. március 22-én 6 évre választották a tanács tagjává, helyére Parragh Bianka kerülhet. Kocziszky Györgyöt - akinek mandátuma április elején jár le - várhatóan újraválasztja a Parlament.

Ki is Parragh Bianka?

A portál cikkéből kimaradt, hogy Parragh Bianka Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének a felesége.

A portál arról számolt be, hogy közeljövőben a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa két tagjának is lejár a mandátuma, ezért az Országgyűlésnek két új tagot kell választania.Legutóbb tavaly szeptemberben lett új tagja a Magyar Nemzeti Bank legfontosabb szervének, akkor is az origo-n jelent meg az értesülés az új MT-tag személyéről, ami később helyesnek is bizonyult. Akkor Kardkovács Kolost választották meg hat évre, monetáris politikai ismeretekkel és háttérrel már ő sem rendelkezett.A portál egyúttal részletesen bemutatja Parragh Bianka karrierjét. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kara, Közpénzügyi és Államháztartási Intézetének adjunktusa, emellett az Óbudai Egyetemen a Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézetében is adjunktusként dolgozik.Önéletrajza szerint kutatási területe a gazdasági szabályozás és koordináció az állam és a gazdasági szereplők kapcsolatrendszerében, a gazdasági szereplők vállalati versenyképességi összetevői, a menedzsment és a vezetés-szervezés. Parragh Bianka okleveles közgazdász, diplomáját a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán szerezte, majd a Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi szakokleveles közgazdász végzettséget. Emellett a Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskolájában "Gazdálkodás- és szervezéstudományok" tudományágban szerzett doktori (PhD) fokozatot.

Parragh László, az MKIK elnöke (b) és Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) gazdasági évnyitóján az Intercontinental Hotel Budapest konferenciatermében 2016. március 10-én. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd