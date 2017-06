Parragh: nem igazán versenyképesek a magyar vállalkozások

"Ha túl erősen nyomjuk a béreket fölfelé, azt nem tudják kitermelni", ha viszont nem, akkor "kiürül az ország" - tette hozzá Parragh László, a kamara országos elnöki találkozóját megelőző, rögtönzött sajtótájékoztatón.

Hozzátette: ez "kiszúrás" a gyerekkel, mert nem tud továbbtanulni, "kiszúrás" a családdal, mert olyat tanul a gyerek, aminek nincs piaci kereslete és "kiszúrás" a gazdasággal, mert nincs elegendő munkaerő.

nem lehet a gazdaság erős, ha a középvállakozói réteg nem erős, nem versenyképes.

A kamara elnöke nagyon fontosnak nevezte, hogy termelékenységben, hatékonyságban felzárkózzanak a magyar vállalkozások Európához, mert csak ebben az esetben nyílik lehetőség a foglalkoztatás bővítésére.-, így a foglalkoztatás, a növekedés, az infláció, a fogyasztás, a beruházások -,A felzárkózás, a nyugathoz való közeledés elengedhetetlen feltétele, hogy éveken át fenn tudjuk tartani ezeket a folyamatokat - tette hozzá.A kamarai vezető szerint ugyanakkor a munkaerő biztosítását tekintve "az árral szemben úszunk": nem csak a gyerekszám csökken, hanem az iskolába iratkozók száma is, miközben rendkívül erős a gimnáziumok "elszívó hatása".- mutatott rá Parragh László, óriási hibának nevezve, hogy "polgármesterek nem mernek bezárni gimnáziumokat, ami óriási hiba". Szerinte van olyan vidéki gimnázium, ahol 2,5 tanulmányi átlaggal indítottak első osztályt.Meg kell győzni az embereket, ha a gyereknek van olyan munkája, amit a piac keres, és megfelelő jövedelemre tesz szert, az számára önbecsülést is ad - mutatott rá a kamarai elnök, aki szorgalmazta a felsőoktatás átjárhatóságát, vagyis, hogy a diák a szakképzésből be tudjon jutni a felsőoktatásba."Egy jó autószerelőből lehessen autóipari mérnök, ha tovább akar lépni" - mondott példát Parragh László megemlítve, hogy e folyamatnak már jó keretet biztosítanak a szakgimnáziumok, de - mint mondta - a társadalommal még meg kell értetni, hogy ez így is működik.Miklóssy Ferenc, a kamara alelnöke, a hajdú-bihari kamara elnöke szerintHozzátette: a magyar középvállalkozók megerősítéséhez kell, hogy az európai uniós támogatások 60 százaléka ténylegesen a vállalkozásokat erősítse. A szakember ennek érdekében sürgette a pályázati döntéseket, hogy a támogatásokat mielőbb közvetlenül eszközök, gépek, technológiák beszerzésére fordíthassák, ami megalapozza a következő évek versenyképességét.A debreceni találkozón A jövő gazdasági kihívásai a kamarák tükrében, célok, feladatok és lehetőségek címmel cserélnek véleményt az ország kamarai vezetői.