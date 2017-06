Példátlan fizetésemeléseket adtak idén a magyar cégek

Az újévi bérmegállapodások jellemzően a márciusi bérstatisztikában szoktak megjelenni, vagyis ebből az adatból láthatjuk a legjobban, hogy mekkora emeléseket hajtottak végre a vállalkozások az adott évben.A legalább 5 fős vállalkozások körében márciusban 11,7 százalékkal voltak magasabbak a bruttó fizetések, mint egy évvel ezelőtt, míg a rendszeres, vagyis jutalmak, bónuszok nélkül számolt bruttó keresetek ezzel párhuzamosan 12,4 százalékkal nőttek. Az, hogy a rendszeres fizetések gyorsabban nőttek, azt mutatja, hogy volt, ahol az alapbéren kívüli juttatások körét részben alapbéresítették, és így oldották meg a béremelést.

A rendszeres bruttó fizetések 11,7 százalékos éves emelkedése ugyanakkor így is csúcsot jelent. Utoljára 2007 elején nőttek hasonló ütemben a bruttó fizetések, azonban fontos különbség, hogy akkor az infláció az egekben járt. Ha a reálértéken nézzük a bruttó fizetések idei emelkedését, akkor az példátlannak bizonyul.

2017 januárjától a minimálbér 15 százalékkal, míg a garantált bérminimum 25 százalékkal emelkedett, ami nagyban hozzájárult a keresetek meglódulásához. A legkisebb bérek ilyen drasztikus léptékű emelése nem csak a minimálbéren és bérminimumon alkalmazottakat érintik, hanem a magasabb fizetési kategóriában is felfelé nyomják a kereseteket, mivel a bérek összecsúszása komoly feszültségeket okozna a cégeken belül.A kötelező emelésen túl a munkaerőhiány is a fizetések növelését kényszeríti ki. A humán tőke hiányától leginkább szenvedő iparágak között van a feldolgozóipar, az építőipar, a mezőgazdaság, a kiskereskedelem, a vendéglátás és a logisztika, de az üzleti szolgáltatásokat végző cégek jelentős része is szakemberhiánnyal küzd. Ezekben az iparágban mind átlag felett növekedtek a fizetések, mivel drágábban találnak új munkaerőt, és a meglévő munkaerőt is csak versenyképes fizetésekkel tudják megtartani.