Példátlan összeomlás: kilenc kilót fogytak az emberek a diktátor uralma alatt

A leggyakrabban a bruttó hazai össztermék (GDP) összehasonlításával szokták felmérni, hogy mennyire súlyos a válság egy adott országban. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) becslései szerint Venezuela GDP-je 2017-ben összességében 35 százalékkal, egy főre vetítve pedig 40 százalékkal alacsonyabb a 2013-as szintjénél. Ez egy sokkal komolyabb gazdasági zuhanást jelent, mint amit 1929 és 1933 között, a nagy gazdasági világválság idején az USA elszenvedett, ekkor 28 százalékra becsülték a GDP visszaesését.A venezuelai válságnál nagyobb gazdasági összeroppanást valójában csak a Szovjetunió utódállamai könyvelhettek el a rendszerváltás idején, illetve olyan háború sújtotta országok, mint Libéria 1993-ban, Líbia 2011-ben, Ruanda 1994-ben, Irán 1981-ben és most legutóbb, Dél-Szudán.Az egy főre eső GDP 40 százalékos zuhanása nagyon ritka dolog, de számos tényező még sivárabbá teszi a helyzetet. Az elsősorban az olajiparára támaszkodó dél-amerikai országban 2013 és 2017 között 17 százalékkal csökkent a kitermelés, amiben még nincs benne az olajárak 55 százalékos zuhanása ugyanezen időszak alatt. 2012 és 2016 között az egy főre eső olajexport 2200 dollárral esett vissza, amiből 1500 dollár a nyersanyagárak lejtmenetének volt köszönhető.Óriási számok ezek, tekintve hogy Venezuela egy főre eső jövedelme 2017-ben kevesebb, mint 4000 dollárra rúg.A dél-amerikai állam a gazdasági virágzása idején nem igazán képzett tartalékokat a rosszabb időkre gondolva, sőt helyette inkább meghatszorozta a külső adósságát. A meggondolatlan pénzégetés következményeként a rosszabb időkre már nem maradt semmi, amit pénzzé tudna tenni a kormány, és persze a piacok sem nyújtanak forrást egy végletekig eladósodott országnak. És igazuk van:A caracasi kormány ugyanakkor ahelyett, hogy a hitelek átütemezését kérte volna, úgy döntött, hogy visszavágja az importot, amelynek köszönhetően a javak és szolgáltatások egy főre eső behozatala reálértéken 75 százalékkal esett 2012 és 2016 között, és ez a zuhanása 2017-ben is folytatódik. Csakhogy ez mégsem tudta enyhíteni a bajt, mivel az importvisszaesésével párhuzamosan az export is hasonló mértékben zuhant.Mivel az import központi visszavágásának következményeként számos alapanyag és félkész termék hiánycikk lett az országban, a mezőgazdaság és a feldolgozóipar teljesítménye még nagyobb mértékben esett vissza, mint a teljes GDP. A Venezuelában előállított fogyasztói javak egy főre vetítve 1000 dollárral csökkentek az importkorlátozás miatt.Más statisztikák is súlyos képet adnak a helyzetről. A nem az olajtermelésből származó bevételek reálértéken 70 százalékkal csökkentek 2012 és 2016 között. Ugyanebben az időszakban az elszálló infláció reálértéken 79 százalékkal csökkentette a bankrendszer monetáris kötelezettségeit. A feketepiaci árfolyamon mérve a zuhanás 91 százalékos volt, míg összeg szerint 41 milliárd dollárról 3,3 milliárdra esett a kötelezettségek értéke.A minimálbér, amely egyben a mediánbért is jelenti, vagyis a legtöbb ember ezt az összeget keresi, 75 százalékkal zuhant 2012 májusa és 2017 májusa között. Feketepiaci árfolyamon ez 88 százalékos visszaesésnek felel meg, az összeg havi 295 dollárról 36 dollárra csökkent.A legolcsóbban elérhető kalóriában mérve a minimálbér napi 53 ezer kalóriáról napi 7 ezer kalóriára esett vissza ugyanebben az időszakban. Ennyiből, még ha a legolcsóbban elérhető kalóriaforrásra is költik a pénzt, egy ötfős családot már nem lehet megetetni.A három legnevesebb venezuelai egyetem által elvégzett felmérés szerint a jövedelmi szegénységben élők aránya a 2014. évi 48 százalékról 2016-ra 82 százalékra nőtt.A Venezuelai Egészségügyi Megfigyelőközpont szerint a kórházi betegek halálozása megtízszereződött, míg az újszülöttek halálozása megszázszorozódott 2016-ban. Nicolas Maduro kormánya még ennek ellenére többször visszautasította a humánitárius segélyeket.A Maduro kormány szabadság és demokrácia elleni támadása egyre nagyobb nemzetközi figyelmet kap. Az Amerikai Államok Szervezete és az Európai Unió is kritikus riportokat közölt a helyzetről, míg az USA új szankciókat léptetett életbe. Azonban a problémák nem csak politikai jellegűek. A Maduro-kormány által okozott példátlan gazdasági katasztrófát is csak a nemzetközi közösség támogatásával lehet majd kezelni.