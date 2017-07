Pentagon az észak-koreai rakétáról: "ilyet még nem láttunk"

"Ilyet még nem láttunk"

Észak-Korea olyan interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki, "amilyent még nem láttunk".

Trumpnak változtatnia kell

Aki megsérti az ENSZ-határozatot, nem kereskedhet Amerikával

azok az országok, amelyek megsértik az Észak-Koreával folytatandó kereskedelemre és általában véve a gazdasági kapcsolatokra vonatkozó tilalmat, a továbbiakban nem folytathatnak kereskedelmet az Egyesült Államokkal.

Szigorúbb szankciókat követel a német és a dél-koreai vezető

Észak-Korea nagy veszélyt jelent a világbékére

Mit tehet Amerika? Korlátozott a mozgástér

Gazdasági szankciók. Már most is számos büntető intézkedés van érvényben Észak-Koreával szemben, hogy mindenekelőtt fegyverkereskedelmét korlátok közé szorítsák és az országot leválasszák a nemzetközi tőkepiacról. Ám a gazdasági szankciók nem bizonyultak elegendőknek az észak-koreai atomfegyver-program leállítására. Trump legutóbb még szigorúbb szankciókat helyezett kilátásba: egy esetleges olajembargót, további korlátozásokat az állami légitársaság esetében, teherszállító hajók elfogását és büntetések kirovását az Észak-Koreával üzletelő kínai bankokra. A szankciók sikere szempontjából döntő elem, hogy Kína átülteti-e azokat a gyakorlatba. Amerikai kormányzati képviselők kételyeiket hangoztatják. A pekingi kormány attól fél, hogy Észak-Korea gazdasági összeomlása menekültáradatot indít el Kína irányába.

Az Egyesült Államok Izrael segítségével súlyos károkat okozott az iráni atomprogramnak, miután becsempészték a rendszerbe a Stuxnet számítógépes vírust, amely centrifugák ezreit tette tönkre. Történtek kísérletek, 2009-ben és 2010-ben a vírus becsempészésére Észak-Koreába, de ezek kudarccal végződtek. Ennek okát abban látják, hogy az észak-koreai számítógép-hálózat nagyon erősen el van szigetelve a külvilágtól. Mindenesetre kibertámadásokkal képesek voltak rakétákat a felbocsátás idején, vagy azután manipulálni és szétrombolni. Az észak-koreai rakétakísérletek számos kudarca olyan spekulációknak adott tápot, hogy ilyen támadásokat már végrehajtottak. Diplomácia. Az amerikai kormányzat bejelentette, hogy nyitott a tárgyalásokra Észak-Koreával, de csak úgymond a helyes feltételek mellett. A megbeszéléseknek az atomeszközök leszerelését kell szolgálniuk. Az elmúlt hét évben nem voltak hivatalos tárgyalások. 2012 februárjában az Egyesült Államok és Észak-Korea olyan megállapodásról adott hírt, amely szerint Phenjan leállítja a jongbjoni dúsító üzem munkálatait, nemzetközi megfigyelőket enged be és moratóriumot léptet életbe az atomfegyver- és rakétakísérletekre. Ellentételezésként Észak-Koreának élelmiszert kellett kapnia. Ám Észak-Korea már áprilisban megpróbált egy háromlépcsős rakétával műholdat feljuttatni az űrbe. Az Egyesült Államok mindebben a megállapodás megsértését látta és ad acta tette azt. Kedden Kína újabb tárgyalásokat hozott szóba. A terv értelmében Észak-Koreának fel kellene adnia rakétaprogramját, cserébe az Egyesült államok és Dél-Korea lemondana nagyszabású közös hadgyakorlatairól. Washington és Szöul döntö fontosságot tulajdonít a gyakorlatoknak a védelmi képesség biztosítása szempontjából, Észak-Korea provokációknak tekinti azokat.

Jeff Davis, a Pentagon szóvivője sajtóértekezleten szögezte le, hogy az amerikai haderőamelyet a július 4-én tesztelt észak-koreai interkontinentális ballisztikus rakéta jelent. A szóvivő utalt arra a múlt hónapban végrehajtottamelyet egy amerikai katonai támaszponton hajtottak végre és amelynek során rakétaelfogó rendszerrel elhárítottak egy szimulált észak-koreai interkontinentális ballisztikusrakéta-támadást.A sajtóértekezleten Davis elítélte és a térség destabilizálására irányuló kísérletnek minősítette a rakétatesztet, s elmondta, hogyA The Washington Post című napilap közben arról írt, hogyA lap idézi Donald Trump január 3-án - akkor még megválasztott elnökként - közzétett mikroblog-bejegyzését, amelyben Trump azt ígéri, hogy Észak-Korea hiába fejleszt az Egyesült Államok partvidékét is elérni képes fegyverzetet, ez úgysem lehet sikeres.A július 4-én felbocsátott interkontinentális ballisztikus rakétáról (ICBM) szakemberek megállapították: képes elérni Alaszka partjait.A szakértő azért hozzátette: Phenjan ugyan előrébb tart a fegyverkezési programjában, mint ahogyan azt feltételezték, de még messze van attól, hogy nagy hatótávolságú rakétához alkalmas nukleáris robbanófejet fejlesszen ki.A The Washington Post című lap szerint szerint Barack Obama volt elnök még tavaly magánbeszélgetésben figyelmeztette Donald Trumpot, hogy valószínűleg Észak-Korea lesz az a legsürgetőbb probléma, amellyel elnökként szembe kell néznie. A lap naiv elképzelésnek nevezte azt is, hogy Donald Trump nyomást tud gyakorolni Kínára Észak-Korea ügyében.Az ENSZ Biztonsági Tanácsának - amerikai kérésre összehívott - rendkívüli tanácskozásán Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövet hangsúlyozta:Haley leszögezte: Észak-Korea cselekedetei "gyorsan zárják el a diplomáciai megoldás lehetőségét".A diplomata hozzátette: az Egyesült Államok felkészült arra, hogy megvédje önmagát és szövetségeseit.Szigorúbb szankciókat sürgetett szerdán az interkontinentális ballisztikus rakétatesztet végrehajtó Észak-Korea ellen Angela Merkel német kancellár és Mun Dzse In dél-koreai elnök.- hangsúlyozta Merkel a Berlinbe látogató dél-koreai elnökkel való megbeszélése előtt elhangzott nyilatkozatában, sürgetve a Phenjanra gyakorolt nyomás fenntartását.Phenjannak fel kell hagynia a nemzetközi jogba ütköző nukleáris- és rakéta programjával. "Németország a koreai nép oldalán áll, amikor arról van szó, hogy világosan megmutassuk, együtt lépünk fel a békéért és ellenezzük ezt a rakétaprogramot, valamint a nukleáris fegyverkezést" - tette hozzá a német kancellár.Mun Dzse In Phenjan keddi rakétatesztjét provokációnak nevezte, ami az egész világra veszélyt jelent. Hangsúlyozta:Jelenleg a helyzet túl súlyos ahhoz, hogy szóba jöjjön az Észak-Koreával való párbeszéd lehetősége - emelte ki a dél-koreai államfő Frank-Walter Steinmeier német elnökkel folytatott megbeszélésén. Hangsúlyozta: fennáll a fegyveres konfliktus lehetősége, tekintettel arra, hogy Phenjan továbbra is a feszültség fokozására törekszik nukleáris- és rakétatesztjeivel .Merkel és Mun a többi között a G20-csoport pénteken kezdődő hamburgi csúcstalálkozóját készíti elő Berlinben. A dpa német hírügynökség szerint az észak-koreai válság a G20-ak egyeztetésén az egyik fő téma lesz.Donald Trump amerikai elnök kemény szavakkal reagált a legújabb észak-koreai rakétakísérletre, de az elnök cselekvési tere behatárolt - mutat rá összefoglalójában az MTI, melyhez a Reuters elemzését hívta segítségül. Kulcselem a Kínával folytatandó együttműködés.