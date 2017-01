Piaci pániktól félnek holnap a Brexit miatt

Régóta várnak a befektetők Theresa May keddi beszédére, melyen a brit kormányfő nagykövetek és diplomaták előtt beszélhet először nyíltan a britek kilépési stratégiájáról. A beszédet londoni idő szerint 11:45-kor (magyar idő szerint egy órával később) mondja el a kormányfő, May korábban azt mondta, hogy csak március végén aktiválja a gyakorlatban az EU alapszerződésének 50. cikkelyét, vagyis akkor kéri hivatalosan a kilépést. Ugyanakkor brit sajtóhírek szerint már kedden elárulhat részleteket a kilépési stratégiáról, állítólag inkább a hard Brexitre készíti majd fel a piacot.

A nagy várakozás miatt könnyen lehet, hogy a szokásosnál nagyobb kilengések lesznek majd a piacon kedden, a befektetők elsősorban arra számítanak, hogy a font gyengülhet tovább a hétfői esés után. A Bloomberg két külön forrásból is úgy értesült, hogy a pénzügyminisztériumban is készülnek a beszédre: felkeresik a nagyobb londoni bankokat, hogy szükség esetén tompítsák a piaci kilengéseket. A hírügynökség forrásai szerint nem ritka, hogy a minisztérium a bankokkal megosztja egy-egy elképzelését, arra viszont nem túl gyakran volt eddig példa, hogy egy miniszterelnöki beszéd miatti piaci hatásokat próbálják tompítani. Hétvégi brit sajtóhírek szerint May beszédének fő üzenete az lehet, hogy az Egyesült Királyságnak fel kell készülnie arra, hogy elhagyja az európai közös piacot, a kormány képviselői azonban ezeket a híreket spekulációnak minősítették.