Pioneer: kiemelkedően jó évek várhatnak Magyarországra

A választások előtt mindenki Trumpot tekintette a fő veszélynek, ehhez képest mostanra nagy lehetőségként tekintenek az új elnökre. Az igazság valahol félúton van

A dollárral kapcsolatban a Pioneer befektetési igazgatója úgy vélekedett, hogy a kamatkülönbség továbbra is erősen az amerikai deviza mellett szól, de reális volt az év elején látott korrekció az árfolyamban.

Nagyon nehéz belekötni a közép-európai sztoriba, ráadásul 2017-18 kiugróan jó időszak lehet, pozitív meglepetés készül a régióban, ráadásul most középtávon is van esély egy komolyabb konvergencia-folyamatra, kitisztultak a hitelállományok, most van lehetőség egy mérsékelt eladósodásra

Mostanra eljutottunk oda, hogy az amerikai gazdaság növekedése érett fázisba lépett, ezt követően megkérdőjeleződik, hogy van-e értelme komolyabb fiskális lazításnak, amit Donald Trump ígért - kezdte mondandóját a csütörtöki sajtóreggelin Forián-Szabó Gergely, a Pioneer Alapkezelő befektetési igazgatója. A szakember szerint az anticiklikus költségvetési politika alapján, ezért valószínű, hogy nem fogja maradéktalanul betartani választási ígéreteit az új elnök, mivel az túl kockázatos lenne.- véli Forián-Szabó. A Pioneer alapesetben arra számít, hogy mérsékelt költségvetési lazítás mellett lehűlnek majd a növekedési és inflációs várakozások, illetve tisztulnak a külkereskedelmi aggodalmak. Ez azt jelenti, hogy a külkereskedelem szempontjából nem lesz világháború, lesz valamekkora sérülés, de nem drámai.Forián-Szabó Gergely kiemelte, hogy az európai gazdaságnak a korábbinál gyengébb euró is segíthet a globális konjunktúra mellett. A kontinensen jelenleg a politikai sztori jelent kockázatot, de a szakember szerint ebből a szempontból "tavaly már megedződtünk", hiszen túl vagyunk többek között a Brexiten és az olasz népszavazáson. A piacon a hozamfelárakban látszik egy kis ijedtség, de szerinte- véli az alapkezelő befektetési igazgatója.Forián-Szabó Gergely szerint, ezt segíti a bérdinamika miatt várható fogyasztásbővülés, a költségvetési élénkítés, az EU-források beáramlása, az MNB laza monetáris politikája, illetve a hitelezésben rejlő már említett tartalékok.A régiós kötvénypiaccal kapcsolatban a sajtóreggelin elhangzott, hogy a Pioneer szerint Lengyelország fekete bárányból előbb-utóbb megint kedvelt befektetési célpont lehet, emellett az orosz piacon vannak lehetőségek a stabilizálódásnak köszönhetően. A "bevállalósabb" befektetők számára pedig vonzók lehetnek a magas török hozamok, de ott a devizakockázat miatt mindenkinek érdemes óvatosnak lennie.Globálisan ma vonzók a részvénybefektetések, de már érdemes szelektálni. A ciklikusan kiigazított P/E ráták alapján még nem túlárazottak a részvények, az osztalékhozamok pedig vonzóbbak, mint a kötvényhozamok. A szelekció részeként a Pioneer szerint az amerikai részvényeket érdemes alulsúlyozni, komoly profitnövekedési várakozások vannak, melyekre van esély, de nem konzervatív forgatókönyvek. Az európai és közép-európai papírokban viszont van még komoly potenciál, ezért ezeket felülsúlyozzák az alapkezelő szakemberei.