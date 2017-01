Pofára eshetnek a Brexit vészmadarai

Az egyik legnagyobb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Capital Economics szakértői szerdai tanulmányukban felidézik, hogyA ház szerint igaz, hogy ezt a kiugró teljesítményt aa brit EU-tagságról rendezett - a kilépést pártolók által szűk többséggel megnyert - júniusi népszavazás után, mivel a gyenge font előnyös a FTSE 100-as indexben jelentős súllyal szereplő exportőrök számára.Az exportpiacokon kevésbé aktív kisebb vállalatok alkotta FTSE 250-es nem is teljesített ennyire jól, a FTSE Local Index pedig, amelynek vállalatai termékeik legalább 70 százalékát a hazai piacon értékesítik, csaknem 7 százalékkal alacsonyabban zárta 2016-ot a tavaly januári nyitásnál.A Capital Economics londoni elemzői szerint azonban mindezzel együtt is vannak biztató jelek. A FTSE 250-es pontosabban jelezheti ugyan a brit gazdasági kilátások befektetői megítélését, a FTSE 100-as azonban mégis fontosabb, mivel erősödésének vagyoni hatása potenciálisan jelentős tényezője lehet a hazai fogyasztási kiadásoknak is. A FTSE 100-as indexben szereplő vállalatok együttes piaci tőkeértéke ugyanis hozzávetőleg 1930 milliárd font (több mint 700 ezer milliárd forint), a FTSE 250-es cégeié pedig 367 milliárd font.A Capital Economics szerint a brit reálgazdasági kilátásokat borúlátó módon megítélő elemzők rendszerint arra a várakozásra alapozzák pesszimizmusukat, hogy a gyenge font miatt óhatatlanul felgyorsuló infláció visszafogja majd a reálbérek növekedését.A várhatóan, és ezekben az években ha nem is látványos, de tisztes, 1,3-1,9 százalék közötti növekedési ütemeket mértek a brit gazdaságban - hangsúlyozzák a Capital Ecomnomics elemzői.A ház mindezt egybevetve az 1,2 százalékot valószínűsítő konszenzusos átlagnál magasabb,erősödő infláció miatt.Az Oxfordi Egyetem Londonban működő gazdasági elemzőrészlege, az Oxford Economics közölte, hogy saját vásárlóerő-indexére alapuló modellszámításai szerint az átlagos brit fogyasztó vásárlóerejeAz Oxford Economics előrejelzése szerint a font meredek gyengülése miatt a brit infláció már az idei év második felében eléri a 3 százalékot, és emiatt a vásárlóerő 0,4 százalékkal, egy-egy fogyasztó esetében átlagosan 97 fonttal (36 ezer forinttal) csökken 2017 egészében.Az Oxford Economics londoni elemzői hangsúlyozták, hogy 2011 óta ez lenne az első olyan teljes naptári év, amelyben visszaesik a brit fogyasztók vásárlóereje.