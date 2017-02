Ukrajna sincs kizárva 2017.02.02 16:44

Magyarországnak van technikai lehetősége arra, hogy Ausztria vagy Szlovákia irányából is földgázhoz jusson az Északi Áramlat vezetéken keresztül, ahogyan arra is, hogy a Török Áramlaton keresztül is energiahordozóhoz jusson - mondta az orosz elnök. Minden szóba jöhető útvonalat vizsgálunk; ha gazdaságilag megfelelő, megbízható lesz, Ukrajnát sem zárjuk ki a lehetséges útvonalak közül - tette hozzá.

A sajtótájékoztatón előbb Vlagyimir Putyin, majd Orbán Viktor is hangsúlyozta: a cél, hogy az orosz nyersanyag minden körülmények között eljusson Magyarországra, minden más technikai kérdés. Van egy megállapodásunk, hogy Magyarorszság meg fogja kapni a gazdasága számára szükséges energiahordozókat, amire az orosz elnök a szavát adta - fűzte hozzá Orbán. A magyar miniszterelnök megerősítette, Magyarország mindig is energiaellátási útvonalai diverzifikálására törekedett, így a Török az Északi Áramlat mellett újranyitása esetén a Déli Áramlat projekt is jó lehetőséget jelenthet az országnak.