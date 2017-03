Rábukkantunk az állami földmilliárdokra

2016 egészében 100,6 milliárd forint.

2017 januárjában 68,9 milliárd forint.

2017 februárjában 31,7 milliárd forint.

Vagyis összesen a tavalyi utolsó negyedév óta (ekkor indultak meg a bevételek) 201,2 milliárd forinttal gazdagodott a költségvetés az állami földek értékesítéséből.

Nem csak emiatt mutat rekordot az idei költségvetés

Ahogyan azt vártuk, az első hónap után februárban is segítették a költségvetést az állami földértékesítésből származó bevételek. A Nemzetgazdasági Minisztérium most megjelent részletes februári költségvetési adataiból ugyanis ez olvasható ki. (A második havi fő büdzsészámok egyébként megegyeznek az előzetes adatokkal .)Az eddigi információk alapján így folytak be a büdzsébe a földértékesítési bevételek:Az idei első két hónapban tehát 100,6 milliárd forint jött be a földértékesítésekből, ami így egyszeri tételként jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a költségvetés első kéthavi egyenlege rekordot mutasson, 180 milliárd forintos többletet.

minden főbb adótípus (gazdálkodó szervezetek befizetései, fogyasztáshoz kapcsolt adók, mint az áfa, lakosság befizetései) esetében magasabbak az idei bevételek a tavalyinál és az éves előirányzat időarányos teljesítése is jobban áll az idei első két hónapban.

Fontos azonban azt is megjegyezni, hogy az állami földértékesítésből származó bevételek bár sokat segítettek,Vagyis nagyon úgy tűnik, hogy az alapfolyamatok is nagyon kedvezőek a költségvetésben.Ha csak a bevételek első kéthavi alakulását tekintjük, kiemelkedikAmi pedig még látványosabb, hogyEz utóbbi tényező pedig külön megnyugtató az idei költségvetési kilátásokat illetően. Bár két hónap alatt még korai lenne ezt határozottan kijelenteni, de egyre valószínűbb, hogy az év második felében méretes költségvetési mozgástér áll majd a kormány rendelkezésére.Külön kiemelhetjük még februárról, hogy284 milliárd forintban teljesültek, ami 20%-kal, közel 50 milliárd forinttal haladta meg a tavaly februári összeget. Az NGM itt megjegyzi, hogy a befizetések növekedése a belföldi és az import utáni áfabevételnek köszönhető. Az import utáni befizetések növekedését a forgalom bővülése magyarázza - olvasható a tájékoztatóban.

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter sajtótájékoztatót tart hivatalában a földtörvény eredményeiről és a Földet a gazdáknak programról 2015. április 28-án. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd