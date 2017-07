Rájössz-e, hogy melyik a feketebárány ebből a hét fejlett országból?

A grafikon jobb felső négyzetében az a három ország található (Franciaország, Nagy-Britannia, Egyesült Államok), amelyeknek az elmúlt 15 évben nőtt a munkatermelékenysége és a következő 15 évben is várhatóan nőni fog a munkaerőpiacon aktív társadalmi réteg mérete. A bal felső négyzetben pedig azok találhatók (Németország, Japán, Spanyolország), amelyeknek bár nőtt a termelékenysége az utóbbi másfél évtizedben, de a következő másfél évtizedben szűkülni fog a gazdaságilag aktív rétege., amelynek az elmúlt 15 évben csökkent a munkatermelékenysége és a következő 15 évben a gazdaságilag aktívak állománya is csökkenhet, így rosszak a gazdasági kilátásaik. BNP Paribas szerintEz pedig nem túl jó kilátást jelent annak az országnak, amely 135% körüli GDP-arányos adósságrátával rendelkezik, mert így erősen kérdéses, hogy "ki tudja-e nőni" akkor, amikor az EKB is kezdi majd levenni a lábát a gázpedálról, azaz a kötvényvásárlási programját jövőre elkezdi visszafogni, ez pedig az olasz kamatkörnyezet emelkedését hozhatja. Az olasz belpolitikai és gazdasági helyzettel minapi elemzésünkben foglalkoztunk részletesen: