Recesszióval küzdő ország lett az év sztárja, de az oroszok sem panaszkodhattak

Tegnapi cikkünkben megírtuk, hogy a dollár 2016-os általános erősödésével párhuzamosan több fejlett piaci deviza is jelentős leértékelődésen ment keresztül, főleg miután Trump novemberi választási győzelme befűtött az amerikai inflációs és kamatemelési várakozásoknak.A 11 fejlett piaci devizából 20%-os zuhanásával a brit font lett az év vesztese, ami valóban jelentős gyengülésnek tekinthető, azonban a fontosabb feltörekvő piaci devizák idei teljesítményei között szétnézve korántsem páratlan.

Az öt legrosszabbul teljesítő, fontosabb feltörekvő piaci deviza közül három is - a brit fonthoz hasonlóan - 20%-ot veszített értékéből a dollárral szemben.

Az ukrán gazdaság helyzete az IMF-mentőcsomagnak, a kormány által eszközölt megszorításoknak, illetve a háború lezárásának köszönhetően jelentősen javult 2015-höz képest, amit az is jól mutat, hogy a tavalyi, közel 10%-os GDP-visszaesést követően idén már növekedhet az ország nemzeti összterméke. Ennek ellenére az ország még mindig rendkívül sérülékeny helyzetben van, amit a hrivnya mintegy 10%-os idei gyengülése is jól mutat.A mexikói peso idei mélyrepülése nem meglepő: az amerikai kamatemelési várakozások fokozódásával összhangban már tavaly is mintegy 17%-ot veszített értékéből, Trump novemberi megválasztása már csak hab volt a tortán. Ha az új elnök szabad kereskedelmet korlátozó intézkedései (importvám, kvóta), melyekről kampánya során beszélt, a gyakorlatban is megvalósulnak, az Mexikónak és a pesónak fájna a legjobban, a 2017-es év tehát ebből a szempontból fontos vízválasztó lesz.

Az arentin peso 20%-os gyengülése abból a szempontból különbözik a többi sztoritól, hogy itt egy előre eltervezett folyamatról volt szó. A tavaly decemberben beiktatott argentin elnök, Maurico Macri már választási kampányában ígéretet tett a gazdaság liberalizációjára, amit aztán be is tartott. Még 2015. decemberben egy lépésben mintegy 30%-kal leértékelte a pesót, emellett pedig szabadon lebegő árfolyamrendszert vezetett be. A piacbarát elnök akkor kihangsúlyozta, hogy gazdasági céljainak elérésére gyengébb devizára van szükség. Ennek fényében a peso 20%-os gyengülése inkább egy természetes alkalmazkodási folyamatra utal, mintsem valami árfolyamválságra, vagy egyéb súlyos gazdasági problémára.Teljesen más volt a helyzet a török lírával. Törökország jelentős rövid lejáratú adósságállománnyal, illetve durva folyó fizetési mérleg hiánnyal rendelkezik, épp ezért rá van szorulva a külföldi tőke finanszírozására. Trump megválasztása azonban durva tőkekiáramlást okozott a feltörekvő piacokról, ami alapból fájt a lírának, mindezt pedig csak tetézték a a belpolitikai kockázatok, hiszen a kormány például tavasszal népszavazást akar tartani arról, hogy áttérjenek a gyakorlatban is az elnöki rendszerre, ezzel Erdogan 2029-ig még hatalmon maradhatna. Igenis jó oka volt annak tehát, hogy a líra idén új történelmi mélypontra gyengült a dollárral szemben.

Az abszolút vesztes 58%-os idei gyengülésével a nigériai naira lett. Az olaj világpiaci árának beszakadása, illetve az országot sújtó katonai konfliktusok miatt visszaesett kitermelés jelentősen csökkentette az országba áramló dollár mennyiségét, annak ugyanis mintegy 80%-a az energiahordozó értékesítéséből származik. A dollárbevételek beszakadása ellenére a jegybank bő két éven keresztül erős szinten tartotta a naira árfolyamát, ami a devizatartalék gyors elapadásához, ezzel pedig a rendszer fenntarthatatlanságához vezetett. A helyzet júniusra kritikussá vált, ezért a jegybankelnök bejelentette, hogy szabadon lebegő árfolyamrendszerre állnak át.

Erről azért szemmel láthatólag nem történt meg (elég csak ránézni a chartra), csupán annyi történt, hogy a jegybank lazított egy kicsit a derékszíjon. Kérdés, hogy hosszabb távon vajon tartható-e a jelenlegi, 315 körüli szint a dollárral szemben. Az mindenesetre pozitívum az afrikai ország döntéshozóinak számára, hogy az olaj árfolyama közben stabilizálódott, így dollárbevételeik is normalizálódtak, ami segítheti a rendszer fenntarthatóságának megőrzését.Bár a dollár általános erősödése dominálta a devizapiacot 2016-ban, akadtak azért olyan fontos feltörekvő piaci devizák is, amelyek még így is látványos erősödést tudtak felmutatni a zöldhasúval szemben.

A képzeletbeli dobogó harmadik helyére közel 9,5%-os felértékelődésével a dél-afrikai rand került. A rand ezt elsősorban annak köszönhette, hogy miután az ország devizája januárban új történelmi mélypontra esett a dollárral szemben, a jegybank jelentős (50 bázispontos) kamatemelést hajtott végre, amit később egy újabb, 25 bázispontos szigorítás követett. A 7 százalékos alapkamat már elég csábító volt ahhoz, hogy a külföldi befektetők meginduljanak a dél-afrikai eszközök irányába, ami így a rand felértékelődését hozta magával, még úgy is, hogy egy nagy finanszírozási igényű, jelentős folyó fizetési mérleg hiánya miatt sérülékeny gazdaságról van szó.

A második helyet az orosz rubel szerezte meg, ugyanis egy év alatt több mint 16%-ot tudott erősödni a dollárral szemben. Ez annak tudatában nem meglepő, hogy az olaj világpiaci ára idén végre stabilizálódni tudott, ami enyhítette a nyersanyagkapcsolt fizetőeszközre nehezedő nyomást.

Talán sokak számára meglepő lehet, hogy a fontos feltörekvő piaci devizák közül a már két éve recesszióval küzdő Brazília fizetőeszköze, a reál zárta a legjobban az évet. A brazil reál 17,5%-os szárnyalásában a politikai folyamatok játszották a főszerepet: a korábban korrupciós és költségvetési csalási botrányba került Dilma Rosseff elnök körül idén egyre forróbbá vált a levegő, míg végül augusztusban a szenátus végleg eltávolította hivatalából, aminek szemmel láthatóan örültek a befektetők. Ez persze önmagában nem feltétlenül lett volna elegendő, a reál szárnyalásához nagyban hozzájárult a kiemelkedően magas, 13,75%-os jegybanki alapkamat is, ami a külföldi befektetők rövid távú befektetéseinek (carry-trade) kedvező célpontjává teszi az országot.

Bár a forint idén decemberben másfél évtizedes mélypontra került a dollárral szemben, összességében 2% körüli gyengüléssel megúszta az évet, amivel a jobban teljesítő feltörekvő piaci devizák közé tartozott. Régiós társaink közül a román lej, a blogár leva és a cseh korona megközelítőleg 4%-ot, a lengyel zloty közel 7%-ot veszített értékéből a dollárral szemben, így térségi viszonylatban sem volt miért szégyenkeznie a forintnak.