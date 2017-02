Rég nem látott tőzsdei eséssel fenyeget Trump kiszámíthatatlansága

Donald Trump elnökké választása óta az amerikai tőzsdék gyakorlatilag hétről-hétre megállíthatatlanul újabb csúcsra törtek. A Trump gazdaságpolitikai ígéretei által fűtött piaci optimizmus fontos momentuma volt, amikor a Dow Jones index áttörte a 20000 pontos lélektani határt.

A helyzet eldurvulása, vagyis a kereskedelmi háború kockázatainak növekedése akár 18000 pont alá is eshet a Dow Jones.

Ha Putyin úgy döntene, hogy újra befolyási övezetének kiszélesítésével próbálkozik majd, például a Balti-államok felé, vagy ha Kína lép valami váratlant [akár a Dél-kínai-tengeren], megjósolhatatlan, hogy Trump miképp reagálna. A piac pedig nagyon nem szereti ezt a bizonytalanságot.

Ebben az esetben rövid időn belül akár 22000 pontig (vagy még tovább) repülhetne a Dow Jones index értéke. Minden azon múlik, hogy a már említett negatívumok megvalósulnak-e.

Jeremy Siegel, a Wharton School of the University of Pennsylvania professzora, aki még a hetvenes években Massachusetts -i Egyetemen szerezte doktori fokozatát, CNBC-nek adott interjújában óvatosságra int a túlzott optimizmussal kapcsolatban.Siegel szerint az amerikai elnök szabad kereskedelemet veszélyeztető, protekcionista intézkedéseinek terve óriási veszélyt jelent nem csak a világgazdaság számára, de az elmúlt hónapokban látott amerikai részvénypiaci ralira nézve is. A helyzetet csak tovább súlyosbítaná, ha a kereskedelmi partnerek Trump lépéseire adott válaszként visszatámadnának az Egyesült Államokra.Siegel úgy véli, hogy Trump személye mag a megtestesült kockázat, pozitív és negatív értelemben egyaránt. Az elnök szélsőségekre hajlamos személyisége és kiszámíthatatlansága óriási lutrit jelent a piaci szereplők számára. Bármit csinál, az nagyon jól, de nagyon rosszul is elsülhet, köztes állapot nem nagyon van.Persze a pozitív kockázatokról sem szabad elfeledkezni, hiszen amennyiben tartja magát az új elnök vállalati adócsökkentési, illetve a szabályozói környezet enyhítésére vonatkozó terveihez, az tovább repítené a részvénypiacokat.- fogalmazott Siegel.