Rendezzen-e olimpiát Budapest? Összecsaptak a támogatók és az ellenzők

Biztos nem lehet nyereségesen megcsinálni

Ezekről a beruházásokról nem most kell vitatkozni, hanem akkor, amikor ezeket a fejlesztési terveket elfogadták - hangsúlyozta Dénes.

Vagyis még a saját bevallása szerint az olimpiát támogató közgazdász is úgy gondolja, hogy Magyarország nem tud nyereségesen kijönni ebből a projektből.

Nem az a kérdés, hogy megéri-e olimpiát rendezni, mert számszerűen nem éri meg, veszteséges. A kérdés az, mennyit vagyunk hajlandók áldozni azért, hogy bizonyos társadalmi célok megvalósulhassanak az olimpia által

Jelenleg az a kérdés, mennyit vagyunk hajlandók kockáztatni, hiszen nem tudjuk a végösszeget

minden magyar választópolgár nevében aláírt egy biankó csekket, amit átnyújtott a NOB-nak.

Messze vagyunk még a feltételek teljesülésétől

világosan megfogalmazott célrendszer: "nálunk jelenleg az olimpia kapcsán úgy tűnik, mintha úgy játszanák a dartsot, hogy eldobják a nyilat, majd körberajzolják, nincsenek előre lefektetett célok"

társadalmi bizalom

közösségi ügyek nyílt, egyenlő felek és feltételek közti megbeszélése

népszavazás

átlátható végrehajtás, széleskörű ellenőrzés, "bár ilyet a magyar sportban még nem láttak"

Szerintem fel kell tennünk a kérdést, milyen társadalom az, aminek egy olimpiára van szüksége ahhoz, hogy összetartson, éppen az lenne a lényeg, hogy enélkül is összetartsunk

Egy olimpia megrendezésének alapvetően kétféle költsége van: szervezési és beruházási költségek, ez a felosztás a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) pályázati előírásait követi - mondta az Eötvös József Csoport szerdai rendezvényén Dénes Ferenc sportközgazdász. Ugyanígy a bevételeket is több csoportba lehet sorolni, hiszen vannak a közvetlen bevételek (jegy, szponzorok stb.), a közvetett bevételek (szállás, vendéglátás stb.), harmadik csoportba pedig tartoznak azok az externáliák, melyek hosszútávon jelentkeznek pozitívumként.A kormány és a PwC által készített hatástanulmány alapfelvetése, hogy a beruházási költség nulla, mert minden olyan beruházás, ami az olimpia megrendezéséhez szükséges, szerepel azokban a fejlesztési tervekben, melyeket a kormány és a főváros már eleve benyújtottak.A sportközgazdász a hatástanulmányra hivatkozva azt emelte ki, hogy. Emellett szükség van 2070 milliárdos fejlesztésre, mely további veszteséget hordozhat.Persze mindezekhez a számításokhoz hozzátette azt, hogy. Persze elismerte, hogy van jelentős kockázata annak, hogy ennél nagyobb lesz a veszteség.- véli a szakember.A mi véleményünk szerint a PwC hatástanulmányának hitelessége önmagában megkérdőjelezhető, ahogy az is, hogy nincs súrlódás a rendszerben - mondta előadásában Hajnal Miklós, a Momentum Mozgalom elnökségi tagja, akik az olimpiaellenes aláírásgyűjtést elindították. Az olimpiarendezés ellenzője szerint a fő probléma az, hogy. Ha ezt tudnánk, akkor el lehetne dönteni, mennyit vagyunk hajlandók áldozni a dologra.- mondta a Momentum Mozgalom elnökségi tagja.Ráadásul Hajnal Miklós kiemelte, hogyaz eredeti tervekhez képest. Ráadásul erre a túlköltésre a magyar kormány garanciát vállalt egy kormányhatározatban, vagyisA túlköltés mellett a másik oldalon az is komoly kockázat, hogy kihagyunk egy olyan lehetőséget, ami ennek az országnak jó lenne - világította meg a másik oldalt Dénes Ferenc.Az olimpiát ellenző mozgalom tagja szerint az mindenképpen rossz előjel, hogy az idén nyári vizes-vb esetében például az eredetileg 8 milliárdosra tervezett Dagály-beruházás már 43 milliárdnál tart.Dénes Ferenc azt is felsorolta, mi mindenre van szükség ahhoz, hogy az olimpia pozitív társadalmi következményei megvalósulhassanak:A sportközgazdász szerint ha a fenti alapfeltételek megvalósulnak, akkor érdemes olimpiát rendeznie Budapestnek, bár elismerte, hogy. Dénes Ferenc szerint ilyen feltételek mellett megér 200 milliárd forintot az, hogy a következő generációk részesei legyenek egy ilyen nagyszabású projektnek, illetve adjon egy közösségi élményt a széteső magyar társadalomnak.- reagált Dénes Ferenc szavaira Hajnal Miklós.Hajnal Miklós szerint a várhatóan jelentős túlköltés mellett komoly probléma, hogy. A szponzoroknak és a nemzetközi szervezetnek ugyanis nem érdeke az, hogy mi egy kicsi, olcsó olimpiát rendezzünk, a szponzori logók ugyanis akkor mutatnak jól, ha minél grandiózusabb a rendezvény.A Momentum Mozgalom elnökségi tagja azt is kiemelte, hogy meglátása szerint, a stadionok kihasználtsága például már most is alacsony. Ugyanez igaz szerinte az infrastrukturális beruházásokra is, példaként említette, hogy szerinte semmi szükség egy teljesen új vasútvonalat lefektetni a Liszt Ferenc Repülőtér és a belváros között ahelyett, hogy a meglévő vonalat újítanák fel.