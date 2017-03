Rendkívüli helyzet várható a héten Brüsszelben

A lengyel külügyminisztérium szombaton jelentette be, hogy Lengyelország Jacek Saryusz-Wolski európai parlamenti képviselőt jelöli az Európai Tanács élére az eddigi elnök, Donald Tusk helyett. Ezt megelőzően a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt arra kötelezte a kormányfőt, hogy az eheti brüsszeli EU-csúcson szavazzon Donald Tusk újraválasztása ellen. Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke a múlt hét elején megerősítette korábban többször is megfogalmazott álláspontját, miszerint Tusk semmiképpen sem számíthat Lengyelország támogatására.Vasárnap az Európai Néppárt (EPP) frakciója közölte: kizárják Saryusz-Wolskit, ha nem lép vissza a jelöltségtől.A legtöbb tagállam egyébként támogatja Donald Tusk újraválasztását, így az elnökválasztás elvileg csak formális lenne. Ám most éppen a lengyel kormány szólhat közbe, igaz, az elnök megválasztásához minősített többség is elég.Az új elnök megbízatása 2017. június 1-jétől 2019. november 30-ig tart.