Riogat az elemző: a higgadtság ellenére elkerülhetetlen az újabb koreai háború

Kína nyíltan elkötelezte magát a globalizmus mellett, az ország gazdasága és bankrendszere sokkal inkább integrálódott a nemzetközi hálóba,

2015-ben már Kína volt az ország, amely figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy Észak-Koreának az ismertnél sokkal ütőképesebb nukleáris technológiája van.

Kína továbbra sem támogatja az észak-koreai rezsimváltást, de korábban sosem fordult még elő olyan, hogy a semlegesség mellett tették volna le a voksukat - amit most megtettek azzal a feltétellel, hogy Észak-Koreának kell az elsőnek lennie, amely támad.

Bár az elemző kiemeli, hogy nem bízik a közvélemény-kutatásokban, azt írja, hogy az amerikaiak többsége támogatna egy katonai beavatkozást Észak-Koreában, ha a dzsucseista ország támad először.2013-ban is közel volt az Egyesült Államok az országgal való konfliktushoz és akkor is atomtámadással fenyegetőzött Észak-Korea. A különbség most a szélesebb támogatottság mellett Kína álláspontja.A világ második legnagyobb gazdasága konzisztensen támogatta az Észak-Koreával kapcsolatos ENSZ-szankciókat, amelyeket az ország az atomprogramja miatt kapott, de sosem támogatott egy rezsimváltást, 2013-ban egyértelműen ellenállt egy amerikai katonai beavatkozásnak.2017-re azonban több dolog is változott:Az elemző úgy véli, hogy az Egyesült Államok recesszió felé halad. Előfordulhat, hogy a Trump-kormány ezt az adósság további növelésével, az adósságküszöb esetleges átlépésével próbálja majd kiküszöbölni, ami kétség kívül rengeteg kritikát vonzana magával. Kivéve, ha éppen a nyilvánosság figyelme egy hatalmas háborúra terelődik. Ha mégis recesszió és / vagy részvénypiaci összeomlás lesz, az Észak-Koreával való háborút lehet majd okolni miatta.Smith egyértelműen kimondja, hogy szerinte egyértelműen teljesülni fog Kína feltétele, vagyis hogy Észak-Korea támadjon először; vagy úgy, hogy kiprovokálják, hogy az elszigetelt ország csapást mérjen az Egyesült Államokra, vagy pedig egyenesen egy hamis zászlós hadműveletet folytatnak majd le, amit Phenjanra kennek majd. Szerinte a leghatékonyabb eszköz a széleskörű támogatottság megszerzésére egy atomtámadás lenne.Hozzáteszi: biztos benne, hogy nem lesz globális atomháború, csak egy kisebb, regionális konfliktusra kerül majd sor, ahol jó eséllyel egy-két atombomba is felrobban majd. Szerinte az Egyesült Államok még addig fog lépni, amíg Kína leteszi a voksát a semlegesség mellett, ha Amerika önvédelemből lép fel. Előbb-utóbb szerinte az Egyesült Államok és Kína közt is lesz konfliktus, ez viszont inkább gazdasági és pénzügyi lesz, nem pedig fegyveres.