Robbanóanyagot találtak a német pénzügyminisztériumnál

A rendőrség tájékoztatása szerint veszélyes anyagok egyvelegét tartalmazta a gyanús csomag, amelyet úgy készítettek elő, hogy ha kinyitják, jelentős mértékű károkat okozzon a környezetében. Mivel időben észlelték a gyanús csomagot és a hatóságok vizsgálták meg azt, így végülis nem történt személyi sérülés.A fenti német eset azután történt, hogy ma az Európai Bizottság elnöke, illetve az állam- és kormányfőkből álló Európai Tanács elnöke közösen szólította fel Törökországot arra, hogy a náci múlt felemlegetésétől tartózkodjon Németország kapcsán, illetve a Hollandiával elmérgesedett viszonyban se vesse el a sulykot (a hollandokra is náci kifejezéseket használt a minap Recep Tayyip Erdogan elnök, miután az áprilisi török népszavazási kampány egyik holland naggyűlésére nem engedték a külügyminisztert leszállni, egy másik minisztert pedig "kitessékeltek" az országból Németország felé).Ma hajnalra egyébként Twitter-fiókok ezreit törték fel világszerte feltehetően török hackerek és náci üzeneteket írtak ki rajtuk, illetve Hollandia két legnépszerűbb választási tanácsadó oldalát is megzavarták hackerek. Azt egyelőre nem tudjuk, hogy a mai német pénzügyminisztériumi gyanús küldeménynek mindehhez bármi köze lenne. Egyébként a német-török viszony is kifejezetten hűvös, mert ott is próbálkoztak a török vezető politikusok a török kampányrendezvényeken részt venni, illetve felszólalni.