Roboghat az EU gazdasága a következő években, de ki lesz az élen?

Az éllovasok

Az Európai Bizottság Máltáról szóló elemzése szerint a magánfogyasztás növekedése vezetheti a növekedést. A szokásos tényezők mellett - növekvő jövedelem, javuló bizalom - a bizottság kiemeli, hogy nagyban segíti a bővülést az emelkedő népességszám is. A beruházások nőnek, az export bővül, vagyis minden tényező a GDP-növekedést támogatja.Románia növekedési üteme szintén gyors lesz, ahol a lakosság fogyasztása adja a növekedés oroszlánrészét. Itt az EU-források lehívása mellett a bérek emelkedése a fő hajtóerő. Ugyanakkor arra is figyelmeztet az Európai Bizottság, hogy a növekedési ütem a potenciális szint felett marad, és magasabb inflációval jár együtt a bővülés. Problémát jelent, hogy Románia nem használja ki ezt az időszakot arra, hogy csökkentse a költségvetés hiányát, amely a 2017-es 3 százalékról 2019-ben 4,1-re emelkedik.

Régiós összkép

A sereghajtók

A növekedési verseny harmadik helyezettjénél, Szlovéniában, az export, a magánfogyasztás és a beruházások egyaránt segítik a bővülést. A bérek emelkedése és a növekvő foglalkoztatás egyaránt a fogyasztás bővülését serkenti a következő években az Európai Bizottság anyaga szerint. Az országban 3 év alatt összesen 12,5 százalékkal nőhet a GDP.Az első ötbe Írország és Lengyelország fért még be, de a top 10-be - a 9. helyre -Magyarország is bekerült, holtversenyben Észtországgal, három év alatt 10,8 százalékos növekedés érhető el. Előttünk lehet Bulgária, Szlovákia és Lettország, mögöttünk Luxemburg és Csehország.Mint látható, a magyar gazdasági növekedés sem mondható rossznak, ugyanakkor a közvetlen versenytársainknak számító régiós országok listáján nem állunk előkelő helyen. Amennyiben az Európai Bizottság prognózisai helytállóak lesznek, akkor a szélesebb értelemben vett kelet-közép-európai térségből csak Horvátországot, Litvániát és Csehországot előzzük meg, hat ország pedig nálunk gyorsabban fog bővülni. Ugyanakkor a különbségek nem számottevőek, talán Románia és Szlovénia sebessége az, amitől érdemben elmaradnak a magyar kilátások.Nem meglepő módon a lista élén többségében alacsonyabb egy főre jutó GDP-vel rendelkező országok végeztek, ahol nagyobb a növekedési potenciál, míg a második felében fejlett nyugat-európai országok vannak, illetve olyanok, amelyek továbbra is küzdenek a válság utóhatásaival.Olaszország alacsony növekedésre számíthat, ahol a következő években kezdenek elmúlni a mostani stimulus hatásai. A második leggyengébb teljesítményt Nagy-Britannia mutathatja, az ország gazdaságára a Brexit miatti bizonytalanság nyomja rá a bélyegét. Az egy évtizede válsággal küzdő Görögország ugyanakkor magára találhat, és mindhárom évben növekedhet a gazdaságuk - ha nem is kiemelkedő ütemben.