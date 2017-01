Romlott az adósminőség a Fitch szerint

várhatóan 2017 lesz egymás után a harmadik olyan év, amelyben az államadós-leminősítések száma meghaladja a szuverén felminősítésekét, mégpedig jelentős mértékben.

A nemzetközi hitelminősítő kimutatása szerint a cég által az egyes adóskategóriákban érvényben tartott negatív - vagyis leminősítés lehetőségére utaló - kilátások 21 százaléka államadósokat terhel. E csoportban a legnagyobb a negatív kilátások aránya. A Fitch Ratings elemzői szerint ennek alapjánA cég globális makrogazdasági előrejelzései azonban derűlátóbbak az adósminősítési összképnél. A Fitch 2017 egészére 2,9 százalékos világgazdasági növekedést jósol a tavalyi évre becsült 2,5 százalékos globális bővülés után.A gyorsulás fő hajtóerői közé tartozik a hitelminősítő elemzői szerint az amerikai gazdaságban végrehajtott beruházások várható élénkülése, a költségvetési politika szigorának széleskörű enyhülése a fejlett piaci térségben, valamint a brazíliai és az oroszországi recesszió vége.A két fő kivétel a globális lendület erősödése alól a Fitch Ratings várakozása szerint az euróövezet és Kína. A cég a valutaunióban az idén 1,4 százalékos, Kínában 6,4 százalékos gazdasági növekedést vár a 2016-ra becsült 1,6, illetve 6,7 százalékos növekedés után.Az amerikai gazdaságpolitikát övező bizonytalanság hatásai is jóval túlterjednek az Egyesült Államok határain. A Trump-kormánytól várható költségvetési ösztönzés rövid távon jót tesz az amerikai növekedésnek, és ennek kedvező hatásai az amerikai gazdaság kereskedelmi partnereire is átterjednek, de ennél jóval nagyobbak a kockázatai Donald Trump amerikai elnök kereskedelempolitikai elképzeléseinek - áll a Fitch szerdai londoni elemzésében.A hitelminősítő szerint a mexikói és a kínai importra kirótt vámok Trump által kilátásba helyezett meredek emelése és az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás (NAFTA) ugyancsak tervbe vett újratárgyalása azt jelentheti, hogy gazdasági nacionalizmussal és kereskedelmi protekcionizmussal jellemzett káros ciklus kezdődhet a világgazdaságban, az Egyesült Államokkal a folyamat élén.Más nagy londoni házak szerint az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi feszültség esetleges súlyos eszkalációja a világgazdasági kilátásokat terhelő legnagyobb idei kockázat.A Bank of America-Merrill Lynch bankcsoport londoni kutatási részlegének (BofA Merrill Lynch Global Research) elemzői a Trump-kormány várható intézkedéseiről összeállított tanulmányukban közölték: a kínai importra Trump által az elnökválasztási kampány idején kilátásba helyezett 45 százalékos vám bevezetése helyett valószínűbbnek tartják, hogy az új amerikai kormány már 2017 tavaszán hivatalosan devizaárfolyam-manipulációval vádolja meg Kínát.A ház szerint a 45 százalékos vám bevezetése jogi akadályokba ütközne, és az amerikai gazdaságra is negatív következményei lennének a szinte biztosra vehető kínai megtorló lépések miatt.A cég szerint azonban Kína a devizamanipuláció vádja esetén sem engedne az amerikai nyomásnak, és nem alkalmazna olyan önkéntes exportkorlátozási lépéseket, amilyeneket Japán tett autóexportjának visszafogására az 1980-as években. Jóllehet az nem valószínű, hogy Peking agresszív megtorló lépésekhez - például amerikai állampapírok eladásához - folyamodna, a kialakuló kínai-amerikai szócsata is azonban elegendő lenne a befektetői bizalom gyengítéséhez, mégpedig nemcsak az amerikai és a kínai gazdaságban, hanem világszerte - hangsúlyozták a Bank of America-Merrill Lynch londoni elemzői.