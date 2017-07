Saját párttársai miatt bukott el Donald Trump nagy terve

Megszüntetné a büntetés azon 50 vagy több főt foglalkoztató cégek számára, akik nem fizetnek munkavállalóik számára egészségügyi biztosítást.

Átalakítaná az adójóváíráson alapuló állami egészségbiztosítási támogatást, amivel az öngondoskodást próbálnák előnyben részesíteni az állami támogatások helyett. A probléma ezzel az, hogy sokak számára - kellő jövedelem hiányában - nem jelent segítséget.

Elemzések szerint különösen azok az alacsonyabb jövedelműek járnának rosszul, akik egyébként is betegesek, ők vannak ugyanis leginkább rászorulva a jelenlegi rendszer támogatására. Ezzel ellentétben viszont csökkenne az egészségügyi ellátás költsége a tehetősebb, egészséges emberek számára.

a szenátus száz tagja közül a szükséges 60 helyett csak 43-an szavaztak igennel, 57-en viszont - köztük a kormányzó republikánusok 9 szenátora is - elutasították a Donald Trump kormánya által szorgalmazott tervet.

Az amerikai törvényhozás felső házában tegnap délután először arról szavaztak a szenátorok, hogy megkezdjék az Obamacare visszavonásának, illetve leváltásának vitáját. Már ez is kishíján elbukott, ugyanis az. A törvények értelmében ebben az esetben az USA alelnöke, Mike Pence dönthetett a vita sorsáról, aki természetesen igennel szavazott. Ezzel elkezdődhetett az a hosszú procedúra, ami az előző kormányhoz fűződő egészségbiztosítási törvény sorsáról dönt majd.A szavazásra egyébként visszatért Washingtonba az agydaganattal küzdő John McCain arizonai szenátor is, akit ovációval és tapssal fogadtak politikustársai. Az arizonai politikus azonban szenvedélyes beszédben közölte: a republikánusok egészségbiztosítási tervét a jelenlegi formájában nem hajlandó megszavazni, s az új egészségbiztosítási törvényt majd kétpárti egyetértéssel kell kidolgozni.Az ügyrend megszavazása után tegnap el is kezdődött a vita, sőt,. Ez a javaslat a Better Care Reconciliation Act nevet kapta, amelyet eredetileg június 26-án mutattak be a republikánusok, mint. Ennek lényege röviden:Bár ez a javaslat a korábbi republikánus terveknél finomabb, abban az értelemben, hogy óvatosabban bánik az állami támogatások megvonásával, illetve foglalkozik olyan súlyos problémákkal, mint, ennek ellenére a centrista, inkább. Nem meglepő, hogy a tegnapi szavazásona törvény támogatói:Az első kommentárok Trump és a republikánusok nagy vereségeként értékelik az éjszakába nyúló voksolás eredményét. Megjegyzik ugyanakkor, hogyMég nem született ugyan döntés, de értesülések szerint. Szakértők szerint azonban az Obamacare visszavonását új törvény elfogadása nélkül szinteAz Obamacare visszavonása miatt - mint arra a Kongresszusi Költségvetési Iroda (CBO) nevű, független elemző intézet többször felhívta a figyelmet - mintegy. A republikánus törvénytervezetben előirányzott jelentős költségvetési csökkentések pedig a szerényebb jövedelműek egészségügyi ellátását segítő Medicaid-program ellehetetlenüléséhez vezetnének.(MTI, Washington Post, Reuters)