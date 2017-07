Sokan máris átverve érzik magukat a Brexit után

Semmi nem lett a rettegett összeomlásból

A tavaly nyári népszavazás előtt sokan figyelmeztették arra a briteket, hogy az EU-ból való kilépésnek gazdaságilag is fájdalmas következményei lehetnek, hiszen recesszióba csúszhat a brit gazdaság. A TD Securities elemzői például hatvan százalékos esélyt adtak annak a népszavazás után, hogy egy éven belül recesszióba süllyed a szigetország gazdasága. Egy hónappal a szavazás előtt 2016 májusában hasonló üzenetet fogalmazott meg a brit pénzügyminisztérium egyik elemzése is.Első ránézésre a fenti borús jóslatokból semmi nem valósult meg, hiszen az utóbbi egy évben folyamatosan 1,5-2 százalékos ütemben nőtt a brit gazdaság éves összevetésben. A negyedéves alapú növekedés sem csúszott mínuszba, igaz, legutóbb az idei első negyedévben csupán szerény 0,2 százalékkal bővült a brit GDP.

Vagyis a jelek szerint egyelőre csak egy negatív következménye volt a népszavazásnak: a brit font majdnem tíz százalékkal gyengült az euróval szemben. Ennek a legnagyobb részét rögtön az eredmények megjelenése után hozta össze a deviza.

Sokan megbánhatták, hogy a Brexitre szavaztak

Viszont éppen a font gyengülése miatt tapasztalhatják meg egyre többen a Brexit negatív hatásait, hiszen. Májusban már 2,9%-os volt a pénzromlási ütem, amire majdnem négy éve nem volt példa. Ebben persze nem csak a fontnak van szerepe, hiszen többek között az energiaárak is emelkedésnek indultak globálisan. A Commerzbank szakemberei szerint ugyanakkor a közel 3 százalékos inflációnak majdnem a fele, 1,4 százalékpont csak a devizagyengülésnek köszönhető.

Persze mondhatnánk, hogy az alacsony globális inflációs környezetben nem különösen vágja földhöz a brit gazdaságot egy kis drágulás. A gond azonban az, hogy az utóbbi időszakban a béremelkedési ütem is alkalmazkodott ehhez az alacsony inflációs környezethez, vagyis visszafogott volt a bérek emelkedése. Ez pedig az infláció felpörgésével párhuzamosan oda vezetett, hogy a reálbérek az utóbbi hónapokban már csökkentek. Először februárban volt példa minimális, 0,1 százalékos visszaesésre, májusban pedig már 1,1 százalékot veszítettek értékükből a fizetések. Az idei évet megelőzően utoljára 2014 szeptemberében volt példa arra, hogy a brit bérek reál értelemben veszítettek értékükből.

Vagyis miközben a népszavazás előtt a kilépéspárti brit politikusok azzal hitegették a választópolgárokat, hogy a Brexit után is változatlan életszínvonalon élhetnek, sokan alig egy év után már azt érzik, hogy ez nem igaz, hiszen a fizetésük egyre kevesebbet ér.

A fenti folyamat pedig előbb-utóbb a gazdasági növekedést is visszavetheti. Egyrészt az év eleje óta a kiskereskedelmi forgalomban látszik egy kis megtorpanás. A fogyasztás havi alakulása elég volatilis a szigetországban, de január óta elég egyértelmű a lefelé mutató tendencia.

A másik terület, ahol látjuk a Brexit negatív következményeit, az a magánberuházások alakulása. Erről negyedévente közölnek adatot, a korábbi erőteljes növekedés pedig már a tavalyi népszavazás előtt érezhetően lassult, akkor még a lehetséges következmények bizonytalanították el a briteket. Ez a bizonytalansági tényező látszólag eltűnt, hiszen már egy éve ismerjük a szavazás eredményét, ennek ellenére a magánberuházás nem pörgött fel, amiben szerepe lehet a visszaeső reálbérek mellett a most kezdődött tárgyalások bizonytalan kimenetelének is.

Máris kezd megfordulni a hangulat

A fentiek után nem véletlen, hogy. A friss felmérések tapasztalatai alapján jelenleg szinte minden közvélemény-kutatónál vezetnek a maradás-pártiak, vagyis ha ma lenne a népszavazás, akkor valószínűleg más lenne az eredmény.A YouGov rendszeres felméréseiből készített grafikonon például látszik, hogy most a megkérdezettek 46%-a szavazna arra, hogy az Egyesült Királyság maradjon az EU tagja, és csak 42% van a kilépés mellett.

Nem lesz sétagalopp

Az uniós kilépés gazdasági bizonytalanságot növelő hatása miatt a britek nagy része kiábrándulhat a Brexitből, és ezt a kiábrándultságot egy kedvezőtlen megállapodás tovább növelheti. Így előállhat az a helyzet, hogy a végén olyan Brexit lesz, amit már szinte senki sem akar. Ekkor jöhet a képbe egy újabb népszavazás (már a pontos megállapodás ismeretében), ami mai ismereteink szerint az egyetlen halvány lehetőség lehet a Brexit "megpuccsolására".

A látszólag továbbra is szoros eredményt tovább árnyalja a felmérés egy másik érdekes eredménye, ami a brit társadalom (érthető) lelkiállapotáról is számot ad. Az emberek 70%-a úgy gondolja, hogy végre kell hajtani a választópolgárok akaratát, és ki kell lépnie az országnak az EU-ból. Ebből azonban 26% már azt mondja, hogy nem támogatja a Brexitet, csak nem akarja, hogy visszatáncoljanak. Vagyis a Brexitet egyre inkább csak az intézményi tehetetlenség hajtja előre. Annál is inkább, mert a helyzeten csak rontott a nemrég lezajlott előrehozott parlamenti választás, melyet követően. Emiatt a britek több mint harmada úgy véli, hogyEgy másik közvélemény-kutatás, a Survation felmérése szerint ha most lenne népszavazás az országban, akkor. A társadalom amúgy teljesen megosztott a tekintetben, hogy kellene-e egy új Brexit népszavazás: 47% azt mondja, hogy nem kellene kiírni újabb referendumot majd a végső egyezségről, 46% viszont támogatna egy ilyet.A tárgyalások első fordulóját látva nem lesz egyszerű megállapodni a kilépésről, legutóbb az EU főtárgyalója nyilatkozott úgy , hogy komoly nézetkülönbségek vannak a felek között továbbra is. A legfontosabb kérdés a britek szempontjából a "válási számla" lesz, ez azt az összeget tartalmazza, amit Brüsszel szerint még ki kellene fizetnie az Egyesült Királyságnak a kilépés előtt. Boris Johnson brit külügyminiszter ugyanakkor éppen szerdán beszélt arról, hogy eszük ágában sincs fizetni.Az eddigi becslések szerint a számla végösszege akár a 100 milliárd eurót is meghaladhatja. Azonban a Commerzbank azt emeli ki, hogy ezek a számítások a bruttó összegre vonatkoznak, ami még jelentősen csökkenhet a brit követelések számbavételével. Ezekkel korrigálva a nettó számla 25-35 milliárd euró lehet a britek szempontjából - írja az elemzés a Centre for European Reform (CER) és a Bruegel Intézet számításaira hivatkozva.A Commerzbank elemzői is azt gondolják, hogy a júniusi választások eredménye után a gyenge brit kormánynak jelentősen romlott az alkupozíciója az Európai Unióval szemben, vagyis várhatóan Brüsszel fogja majd diktálni a feltételeket az egyeztetéseken.