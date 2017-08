Sokan sírnak, miközben telt házzal dübörög a Balaton - Utánajártunk az igazságnak

Nagy forgalom = nagy nyereség?

Az utóbbi hetekben jellemző tartós kánikula kiemelkedő vendégforgalmat hozott a balatoni vendéglátósoknak és kereskedőknek, az északi parton - például Balatonfüreden vagy Balatonalmádiban - hetek óta teltház van

Ennek ellenére csak ezüstérmesre értékeli az idei szezont: bár a magas forgalomnak köszönhetően a bevételek is szépen gyarapodnak, ez egyáltalán nem garantálja a jövedelmezőséget. Ennek a fő oka, hogy a vállalkozók költségei (például munkabérek, rezsiköltségek, nyersanyagok ára) is jelentősen emelkedtek az utóbbi időszakban.

Tavaly a kiemelkedő nyári szezon és a megszokottnál erősebb szeptember egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy 2015-höz képest újabb rekordévvel zárt a belföldi turizmus. Az idei balatoni vendégforgalomra már biztosan nem lehet panasz: településtől függően várhatóan 2-10%-os emelkedés várható - nyilatkozta nemrég Hoffmann Henrik, a Balaton Turizmus Szövetség (BTSZ) elnöke az M1-nek. Ez egyben azt is jelenti, hogy idén rekordnyereséget könyvelhetnek el a helyi vállalkozók? És mi a helyzet hazánk másik népszerű idegenforgalmi központjával, Budapesttel? Turisztikai szereplőket kérdeztünk.- mondta a Portfolio-nakVeszprém megyei elnöke."Korábban úgy számoltak a helyi vállalkozók, hogy július végéig kitermelik a költségeket, utána pedig jön a haszon, mára azonban inkább augusztus 20. környékére tolódik ez a dátum" - tette hozzá az elnök, aki szerint az augusztus 20-ai hétvége is erős lesz annak ellenére, hogy idén csak két napos, hiszen a legtöbben egyfajta nyárbúcsúztató hétvégeként tekintenek rá, amit ki kell használni.

Fürdőzők a balatonfenyvesi szabadstrandon (Forrás: Varga György, MTI)

Már nem augusztusban ér véget a szezon

Sokak fejében az augusztus 20-ai dátum él, mint a nyári szezon vége, de az utóbbi években a Balaton körüli településeken kiemelt cél az őszi szezon kialakítása. Ekkor már kevésbé a szórakozásról és a strandolásról szól az itt tartózkodás, inkább a nyugalom és a pihenés kerül középpontba.

Mi a helyzet Budapesten?

35 város közül itt volt a harmadik legnagyobb a növekedés, pedig a nyár első hónapjában még semmilyen kiemelkedő esemény nem indokolta ezt, így bízhatunk abban, hogy tartós lesz a növekedés

Összességében 20%-kal volt több foglalás (az oldal által közvetített), mint a tavalyi évben, a legerősebb nap pedig július 15-e volt (július 14-én kezdődött a vébé), erre a napra érkezett a legtöbb foglalás Budapestre.

Siófok évek óta a legnépszerűbb magyarországi nyaralóhelyek közé tartozik, aszerint itt is kifejezetten erős volt az idei szezon: a település a tavalyi nyárhoz képest 7%-kal több idegenforgalmi adót (ifa) szedett be. A legforgalmasabb időszak a Balaton Sound ideje volt július második hetében, illetve a nyár legforróbb heteiben - július második felében, augusztus elején - szintén teltház volt. A szervezet szerint hasonlóan pozitívak a kilátások az augusztus 20-ai hétvégére, hiszen Siófokon mindig az augusztus a legforgalmasabb hónap.Az utazóközönség is más ilyenkor: a gyerekeknek elkezdődik az iskola, így családok helyett főleg idősebbek és a párok érkeznek. Tavaly ősz elején nagyon jó idő volt, és ez látszott a számokon is, szeptember végéig húzódott a szezon a Balatonon, és a helyi szereplők reménykednek, hogy ez idén is így lesz.A KSH adatai szerint 2016. január és december között végig dinamikus növekedést produkált a budapesti turistaforgalom, és év végére átlépte a 9 milliós küszöböt. Ez azt jelenti, hogy a magyarországi vendégéjszakák több mint egyharmadát, a külföldi vendégéjszakák közel kétharmadát Budapest adta.A világ szállodaipari tevékenységeit vizsgáló STR európai piackutatási adataiban Budapest idén júniusban dobogós helyen végzett:- véliközponti üzletfejlesztési igazgatója. A szállodaláncnál tapasztalható növekedés még a piaci átlagnál is magasabb volt már júniusban is, júliusban pedig - többek között a FINA vizes világbajnokságnak köszönhetően is - rekordhónapot zárt.A vizes vébé miatt már jó előre erős nyarat jósoltak a magyar fővárosnak: az esemény kezdete előtt két héttel, június végén tavalyhoz képest 70 százalékkal volt magasabb a foglalások száma aadatai szerint.Az augusztusi foglalások alapján a tavalyi évhez hasonlóan a második legforgalmasabb időszak augusztusban az augusztus 20-ai hétvége lesz. Úgy tűnik, egyáltalán nem zavarja az embereket, hogy ezúttal nem lesz hosszú hétvége, a legtöbb szálloda teltházas, a fővárosban és Balaton-parti városokban egyaránt.