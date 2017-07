Sokat beszélt ma a Fed, a piacok pedig boldogok

a gazdaságnak laza monetáris politikára van szüksége, és egy alacsonyabb semleges kamatszint azt jelenti, hogy a Fed lassíthatja a kamatemelések ütemét.

A Fed évente nyolc alkalommal állítja össze gazdasági hangulatjelentését a 12 regionális Fed illetékeseinek a mértékadó helyi gazdasági szereplőkkel lefolytatott interjúi alapján. A mostani jelentést a kansasi Fed állította össze.Az amerikai gazdaság teljesítménye az enyhétől mérsékeltig terjedő ütemben növekedett júniusban, miközben erősödött a bérnyomás az alacsonyan és a magasan képzett munkavállalók esetében is. A 12 Fed-körzetből tíz arról számolt be, hogy mérsékelten erősödött a gazdasági aktivitás, St. Louis és Philadelphia pedig enyhe ütemet jelzett. A foglalkoztatottság és a bérek ugyancsak a szerénytől mérsékeltig terjedő mértékben emelkedtek a körzetekben.A háztartások fogyasztása a régiók többségében tovább növekedett, bár az autóeladások csökkentek hat régióban, és néhány körzetben még szélesebb körre terjedt ki a lassulás. A feldolgozóipar és a nem pénzügyi szolgáltatások tovább bővültek, és nőtt a hitelek iránti kereslet a legtöbb körzetben. Az építőipar stagnált több körzetben, miközben egyes piaci szegmensekben alacsony volt a készlet az eladásra kínált ingatlanokból, ami visszafogta az eladásokat.A mostani Bézs Könyv általában véve kedvező képest fest a gazdaság helyzetéről, a jelek szerint nem akasztotta meg a növekedést, hogy a Fed az utóbbi másfél év alatt négyszer is kamatot emelt.Janet Yellen, a Fed elnök szerdán tartott kongresszusi meghallgatásán megerősítette, hogy az a gazdaság elég erősnek tűnik ahhoz, hogy folytatni lehessen a kamatok fokozatos emelését.az a kamatláb, amely se nem ösztönzi, se nem akadályozza a gazdasági növekedést.A Fed továbbra is úgy látja, hogyYellen a meghallgatásán azt is megismételte, hogy aLeszögezte azonban, hogy a leépítés fokozatos lesz, a Fed nem akarja azt a monetáris politika aktív eszközeként használni. Az elnök azt mondta, hogy 2022-re csökkenhet a mérleg a megszokott méretére.