Sürgősen amerikai rakétát vesz Románia

A jogszabály, ha a parlament is megerősíti majd, felhatalmazza a román védelmi minisztériumot, hogy még 2017-ben megkössebeszerzendő hét Patriot rakétaüteg közül négy a román légierőhöz, három pedig a szárazföldi csapatokhoz kerül. A vételár a szükséges szállítóeszközöket, lövegeket, karbantartási felszereléseket, valamint a kezelőszemélyzet kiképzésének költségét is fedezi.A törvénytervezet leszögezi: Románia alapvető biztonsági érdeke a szárazföldi telepítésű légelhárítási képességek fejlesztése, a Patriot-rendszerek beszerzése pedig az ország és térség biztonságának megerősítése mellett a Románia és Egyesült Államok közötti stratégiai partnerség megszilárdítását is szolgálja.több mint hárommilliárd eurót fordít védelmi kiadásokra.