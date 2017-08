Szaporodnak a vészjelzések a világ második legnagyobb gazdaságában

Az idei első félév a vártnál jobban sikerült a kínai GDP-t tekintve, hiszen 6,9%-os volt az átlagos növekedés és a második negyedévben még határozott gyorsulás is megfigyelhető volt (1,7%-os egyedéves alapú bővülés), főleg az ingatlan beruházások miatt. Ezek miatt egyébként a Commerzbank 6,5%-ról 6,7%-ra emelte az idei évi átlagos GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzését, de ezzel együtt is óvatosságra int. Amint ugyanis látszik:, nincs szó tehát trendfordulóról és tartósan újra élénkülő kínai gazdaságról.

Az, hogy a bank további lassulásra figyelmeztet, leginkább azzal függ össze, hogy a túlburjánzó állami vállalati körben széleskörű és fokozott problémákat lát, amelyek érvelése szerint középtávon vissza fognak ütni (a gazdaság teljesítményén keresztül). A gondolatmenetet onnan indítják, hogy a kínai kormány tavaly ősz óta tudatosan és erőteljesen fellép különböző korlátozó eszközökkel az ingatlanpiaci buborék fékezése érdekében. A tengerparti nagyvárosokban több adminisztratív akadály is életbe lépett már és mindez oda vezetett, hogy(ez történt többször is a múltban), és a beruházási kereslet gyengülése a gazdaság széles rétegeibe elkezd szétterülni.

A beruházási kereslet gyengülése már most jól látszik az állami vállalati körben: a 12 hónapos gördülő éves index jócskán süllyedt az utóbbi hónapokban (igaz közben a magánszektor beruházási index élénkült).(az első félévben is), hanem ez lényeges ok volt a világgazdaság tavaly ősz óta látott fellendülésében, a feldolgozóipari aktivitás erősödésében is, de mindennek rövidesen vége szakadhat - emlékeztet a Commerzbank elemzője.Nem véletlenül élénkült 2016 során a kínai állami vállalatok beruházási aktivitása: 2016 elejére ugyanis már szaporodtak a kínai pénzügyi rendszerben az állami vállalatok túlzott eladósodásából és szerkezeti problémáiból adódó feszültségek, deAmint azonban látszik, ez az aktivitás most kezd "legörbülni" az ingatlanpiaci árdinamika megváltozásával párhuzamosan.

a szőnyeg alá söpört problémákat nem megoldották, inkább csak a jövőbe kitolták és lényegében növelték a súlyosságukat.

Azt, hogy, az alábbi ábra is jól érzékelteti: 2009-ben a nagy gazdasági válság begyűrűző hatásait többek között ennek a vállalati körnek az utasításszerű hitelezés- és beruházásélénkítésén, illetve így az ipari termelés élénkítésén keresztül sikerült jórészt tompítani. Az utóbbi egy évben pedig ugyanez ismétlődött meg kisebb kilengések mellett, de mindez összességében egy lassuló gazdasági pálya és fokozódó eladósodás mellett ment végbe, azaz

A kínai állami vállalati körről röviden

Jelenleg mintegy 150 ezer céget sorolhatunk a kínai állami vállalatok körébe, közülük kb. 1000 van csupán helyi önkormányzati irányítás alatt, a többi a központi kormányzat felügyelete alatt áll és most 102 konglomerátumba szerveződnek. Ez azt jelenti, hogy egy-egy ilyen, globális szinten is nagy játékosnak számító konglomerátumnak sok száz leányvállalata is van, és így alkotnak egy szövevényes céghálót. Sok cég ezek közül túlkapacitások mellett üzemel, de ezeket politikai okok miatt nem lehet leépíteni, így rengeteg cégnél a közgazdasági logika, a veszteségtermelő ágazatok/cégek bezárása egyszerűen nem érvényesül.



A kedvezőtlen foglalkoztatási és gazdasági növekedési hatásokat ugyanis nem akarja felvállalni a kínai vezetés és ezért történik az a Commerzbank anyaga szerint, hogy valójában egyetlen veszteséges nagy állami vállalatot sem zártak be Kínában 2003 óta, inkább csak összeolvasztották őket egyéb cégekkel, hogy mindez ne legyen látványos és a veszteségek "szétporladjanak". 2003-ban ugyanis még 189 ilyen nagy állami konglomerátum működött, 2015-ben pedig 117. A 2015-ben a kínai elnök által meghirdetett kíméletlen "leszámolás" a kínai állami vállalatokkal tehát csak a szavak és a számok szintjén teljesült, a gazdasági tartalomban, a kiépített kapacitások redukálása szintjén, azonban nem.

Hatalmas a gazdasági befolyása az állami cégeknek

tudatos cél volt, hogy minél inkább politikai irányítás alatt lehessen tartani az állami céges kört, most viszont, amikor a kényelmetlen, a mérethatékonyságot, gazdasági ésszerűséget alátámasztó lépéseket meg kellene tenni, ezek mégsem történnek meg politikai okok miatt.

az összes veszteséges állami cég következetes leépítését, bezárását,

az állami cégek kedvezményes hitelezési gyakorlatának beszüntetését, hogy fegyelmezettebb gazdálkodásra lehessen szorítani azokat

a magán- és külföldi cégek előtti adminisztratív piaci korlátozások megszüntetését például a logisztikában, távközlésben, egészségügyben.

a Commerzbank becslései szerint ugyanis a teljes foglalkoztatottságnak mintegy 15%-át, a gazdasági kibocsátásnak a 20%-át teszi ki, de közben ugyanez a kör a banki hitelállománynak mintegy felét, és az összes vállalati hitelnek kb. a 60%-át birtokolja. A halmozódó rossz hitelállomány és a mérséklődő gazdasági lendület tehát igen jelentős kockázatokat hordoz a pénzügyi szektor irányába. Amikor az 1990-es években a nem-teljesítő hitelek magasra futó állománya már a pénzügyi rendszer összeomlásával fenyegetett, akkor a kínai állam képes volt néhány év alatt radikálisan csökkenteni az állami cégeknél foglalkoztatottak számát. Az a tény, hogy most hasonló kockázatok mellett ez nem történik meg, az átpolitizáltság fokozódásával magyarázható a Commerzbank szerint. Ezzel arra utalnak, hogyEhelyett a szintén jelentős részben állami irányítás alatti bankokat arra utasítják, hogy még tovább növeljék az állami cégek hitelezését, hogy a gazdasági lassulás minél inkább elkerülhető legyen.A Commerzbank szerint az állami vállalatok tevékenységén keresztül erőltetett gazdasági növekedés, illetve a lassulás elfedésének stratégiájaa kiépült túlzott kapacitásokat nem (meri) csökkent(en)i a kínai vezetés, ami így összességében leszorított árakhoz és nem hatékony termeléshez, torzult gazdasági környezethez vezet.A fentieket sok gazdasági szereplő látja és érzi a bőrén is, így nem véletlen, hogy masszív tőkemenekülés bontakozott ki 2015-től kezdve Kínából (csak 2016-ban 640 milliárd dollár), ami a jüan eséséhez, illetve a tompítása miatt a jegybanki tartalékok radikális csökkenéséhez vezetett. Ezek a folyamatok szintén nem véletlenül lassultak le, illetve álltak meg: a kínai vezetés által életbe léptetett, egyre szigorúbb tőkekorlátozások miatt, illetve bizonyos területen liberalizálták a külföldiek előtt a kínai befektetési piacot, amelyek miattA Commerzbank azonban emlékeztet:a külföldi tőke továbbra is ki akarna jönni Kínából, csak egyelőre nem igazán tud. A fenti gazdasági és szerkezeti problémák ugyanis közép távra további kínai gazdasági lassulást vetítenek előre, így a tőkét sokan ki akarnák vonni, ami idővel a jüanra ismét leértékelődési nyomást fog helyezni. Emiatt a bank előrejelzése szerint a jüan/dollár árfolyam az idén év végi 6,76-ról jövő év végére 6,83-ra emelkedhet.