Szép ez a magyar növekedés, de sajnos nem fenntartható

A kiugró első negyedéves ipari teljesítmény azonban a szakértő szerint nem fog tovább gyorsulni, sőt, a jelenlegi ütem sem tűnik fenntarthatónak, így lassulásra kell számítani.

Idén várhatóan 3,8%-kal, jövőre 3,6%-kal növekedhet a magyar GDP.

Török Zoltán egy mai sajtótájékoztatón elmondta, hogy számára meglepetés volt az első negyedéves GDP-adat, több olyan momentum is volt a részletes adatokban, amire nem számított.2013-2014-ben csak az autóiparban volt érdemi növekedés, a többi ágazat szenvedett. Ez később átállt egy olyan mintázatra, hogy bár még mindig nőtt az autóipar kibocsátása, de egyre visszafogottabb ütemben, közben viszont a többi ágazatban élénkült a termelés. 2016-ban ingadozó volt az ipar teljesítménye, az autógyárak termelésének bővülése ugyanis új kapacitások híján kifulladt, ezért nem volt egyértelmű irány. Majd 2017-ben jött a meglepetés.vizsgálva számítani lehetett a beruházási fordulatra a tavalyi zuhanást követően, az első negyedéves visszapattanás mértéke azonban még az optimista várakozásokat is felülmúlta. A beruházások gyors növekedése fennmaradhat, de az első negyedévben látott érték ebben az esetben sem fenntartható., ami felfelé húzhatja majd a növekedést. A közösségi fogyasztás oldaláról - a választások közeledtével - szintén erős impulzus érheti a gazdaságot az év hátralevő részében, illetve jövőre.Inflációs fronton egy emelkedő trendet láthatunk, amibe csak az energiaárak ingadozása kavar be. Az éves átlagos infláció idén 2,6% lehet, tartósan csak 2018 második felére várható, hogy az árszínvonal-emelkedés üteme eléri a Magyar Nemzeti Bank 3%-os célját.A forint árfolyamában nem számít jelentős mozgásra Török Zoltán, aki úgy véli, hogy az év hátralevő részében egy szűk, 310 körüli sávban mozoghat majd az euró-forint kurzus. A magyar euró lehetséges bevezetésével kapcsolatban elmondta, hogy szerinte hasznos lenne, ráadásul az adottságaink is megvannak hozzá, emellett az európai politikai folyamatok is abba az irányba haladnak, hogy a zónából való kimaradás költségei a politikusok számára is lassan nyilvánvalóvá válnak. Ennek ellenére a 2018-as választások előtt semmiképp, az évtized vége felé azonban megfogalmazódhat egy olyan akarat a magyar kormány részéről, hogy elindítsuk az euróövezethez való csatlakozás folyamatát.