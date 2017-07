Szépen hasít a magyar ipar

Azt már az áprilisi adat alkalmával is jeleztük, hogy a kisebb visszaesés nem törte meg a növekvő trendet, és ezt a mai adat is alátámasztja. Az ipar kedvező rövid távú növekedési kilátásaira utal a beszerzésimenedzser-index (bmi) historikusan magas szintje, ami azt igazolja, hogy a világgazdaság erőre találása jót tesz az exportorientált hazai szektornak. A következő két évben több nagy feldolgozóipari kapacitásbővítés is csőben van, ami szintén biztató lehet a jövőre nézve. Egyetlen zavarba ejtő tényezőt említhetünk: az idén a rendelési mutatók egyáltalán nem emelkednek, vagyis a termelés úgy emelkedik, hogy az ipari szerződésállomány alakulásában semmit nem látunk a növekvő keresletből. Ez már csak azért is szokatlan, mert a világban a bmi mutatók előrejelző ereje romlott drasztikusan, a hazai iparban viszont az idén éppen ezt követi a termelés, szembemenve a rendelési számokkal. A májusi adatokat a jövő heti részletes jelentésből tudjuk meg, talán az oldja majd egy kicsit az ellentmondást.