Szétveri-e Trump a világgazdaság elmúlt 500 évét?

2016-ban - 30 év óta először - összességében a GDP bővüléséhez viszonyítva lassabb tempóban bővülhetett a világkereskedelmi forgalom.

Tavaly a globalizáció válságának nevezett jelenség rendszeresen a figyelem középpontjába került, melynek egyik központi eleme a világkereskedelem elmúlt években mutatott gyengélkedése. Erre figyelmeztetett például az OECD egyik átfogó elemzése, melyben a szervezet felhívta a figyelmet arra, hogy

Az ábra bal oldalán látszik, hogy. A jobb oldali ábra is ugyanerre a jelenségre utal, csak kicsit más megközelítésből. Míg a '90-es, 2000-es években a globális értéklánc dinamikus bővülést mutatott, vagyis a világkereskedelmen keresztül a különböző országok és földrészek gazdaság integrációja egyre szorosabbá vált, ez a folyamat 2011-től megfordult.Hasonlóan a világkereskedelem, és ezáltal a globalizáció válságával kapcsolatban írt véleménycikket még tavaly ősszel Justin Fox, a Harvard Business Review főszerkesztője is,A probléma az IMF októberi World Economic Outlook című elemzésében is fontos szerepet kapott, rámutattak ugyanis arra, hogy míg a válság előtt a világkereskedelem érdemben gyorsabban bővült, mint az ipari termelés, addig az utóbbi években ez már egyre kevésbé egyértelmű. Sőt, az elmúlt másfél évben már látványosan szétvált a két mutató.

A tények

2012 óta éves átlagban mindössze 3%-kal nőtt a világkereskedelmi volumen, fele akkora ütemben, mint az azt megelőző három évtizedben. A visszaesés mind abszolút értelemben, mind a világgazdasági aktivitáshoz képest látványos.

A Nemzetközi Valutaalap 5 közgazdásza a voxeu.org oldalán a közelmúltban megjelent cikkben kicsit jobban utánajárt ennek jelenségnek, pontosabban annak, hogyA cikk rögtön az elején tisztázza, hogy a világkereskedelemben az utóbbi években tapasztalt lassulás nagyon is valós jelenség.

Az ábrán a kék oszlopok a világgazdaságban tapasztalt importnövekedés ütemét (ez reprezentálja a kereskedelmi folyamatokat), míg a piros oszlopok a világgazdaság GDP-jének reál értelemben vett (inflációval korrigált) bővülését mutatják. A bal oldali fekete vonal a kék oszlopok 1960 és 2012 közötti átlagát, a jobb oldali fekete vonal a 2012 és 2016 közötti átlagot, a szaggatott vonalak pedig a GDP-bővülés átlagát jelölik a két eltérő időszakon belül.

A vizsgálat eredményei

Míg a 20. század második felében a világgazdasági import reálértéke évente átlagosan 6-7%-kal nőtt, addig a GDP mindössze 3-4%-kal, a 2010-es évektől kezdve azonban a kereskedelmi dinamika látványosan beszakadt és már alig haladta meg a GDP bővülési ütemét.Az IMF szakértői 150 ország 30 évnyi adatát felhasználva, három modell segítségével megvizsgálták, hogy a világkereskedelem növekedésének lassulását mekkora részben magyarázza a gyengélkedő világgazdaság, a kereskedelmi liberalizációs folyamatok lassulása, a szabadkereskedelmet korlátozó intézkedések, illetve a globális értékláncokban bekövetkezett változások.Megállapítások:A kereskedelem volumenének visszafogott növekedése nagyrészt a válságból való lassú világgazdasági kilábalás tünete, az ennek kiszűrésére összerakott modell ugyanis a korábbi évtizedekre jellemző kereskedelmi dinamika visszaesésének nagyjából háromnegyedét magyarázza.

Leegyszerűsítve nagyjából az egész világon az a folyamat játszódott le, amiről manapság Kínával kapcsolatban beszélünk: a nagy nyersanyagigényű, beruházásorientált gazdaságszerkezet szép lassan a kisebb importigényű szolgáltatások felé tolódott el.

Az ábrán a két oszlop azt mutatja, hogy az 1985-2007, illetve a 2003-2007 közötti időszakra jellemző átlagos kereskedelembővüléshez képest 2012 után (százalékpontban kifejezve) mennyivel lassult le az éves dinamika, ezen belül pedig az oszlopok kékre színezett része jelzi, hogy ebből a modell alapján mekkora rész magyarázható a világgazdaság általános lassulásával.A gazdasági aktivitásban bekövetkezett szerkezeti változások szintén jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a kereskedelem GDP-hez viszonyított bővülési üteme látványosan visszaesett. 34 ország termelési sajátosságait, illetve az ezekben bekövetkező változásokat nyomon követő modell alapján a már említett kereskedelem / GDP növekedési arány visszaesésének 60%-át az magyarázza, hogy a súlypont a nyersanyagok és egyéb feldolgozóipari termékek felől egyre inkább például a szolgáltatások irányába tolódott el.A fenti 60% mellett a visszaesés 25%-a a kereskedelem költségeinek növekedéséhez köthető, amibe a különböző importvámok mellett az egyéb belépési korlátok, illetve a határokon átívelő szállítási költségek emelkedése is beletartozik.Az előzőhöz hasonló következtetésre jutottak az IMF elemzői, amikor konkrét termékcsoportonkénti adatokkal dolgoztak: a kereskedelmi liberalizáció lassulása és a protekcionista intézkedések egyre gyakoribbá válása valóban fékezte a világkereskedelmet, de az egész történet csak egy kis hányadát magyarázza.Emellett nem szabad szó nélkül elmenni a globális értékláncokban bekövetkezett változások mellett sem, hiszen a világkereskedelem bővülésében fontos szerepet játszott az intenzívebb munkamegosztás, vagyis hogy a nagyvállalatok különböző feltörekvő országok helyezték ki termelésük egyre nagyobb részét. A bérszintek folyamatos felzárkózásával, illetve a régen szegény és elmaradott országok felzárkózásával azonban ez a folyamat egyre inkább a háttérbe szorult.A következő ábra gyakorlatilag az első pontban szereplő, jobb oldali oszlop felbontása.

a sárga oszlop a protekcionista intézkedésekből fakadó kereskedelem-visszaesést,

a világos zöld oszlop a globális értékláncban bekövetkezett változások hatásait mutatja,

a fennmaradó rózsaszín rész pedig az, amire egyik modell sem tudott magyarázatot adni.



Az átlagosan 6.6 százalékpontos lassulás nagyjából 75%-a a világgazdaság gyengélkedéséhez köthető.

A fennmaradó rész 20%-a (vagyis az egész 5%-a) a protekcionista intézkedésekkel, mintegy 40%-a (vagyis az egész 10%-a) a globális értékláncban bekövetkezett változásokkal magyarázható.

A lassulás 10%-ára nem sikerült magyarázatot találni, bár az IMF szakértői hozzáteszik, hogy ez maximum érték, vagyis az első és a második pontban említett tényezők hozzájárulása ennél csak nagyobb lehetett. Ezek alapján összegezhetjük a modellek eredményeit a 2003-2007 és a 2012-2015 közötti időszak kereskedelmi visszaesésével kapcsolatban:

A piros rész a világkereskedelem lassulásának az az összetevője, amit az első modell nem tudott a világgazdaság gyengélkedésével magyarázni, vagyis egyéb tényezők okozhatták. A jobb oldali oszlop ezt bontja összetevőire (százalékban kifejezve):Az eredményekből több következtetést is levonhatunk, de a legfontosabb talán ez: a világkereskedelem (és ezzel a globalizáció) hanyatlása túlnyomó részt a világgazdaság gyengélkedésével magyarázható. Ugyanakkor vannak olyan jelek is, amelyek a globalizáció jelenségének változására utalnak: a globális gazdasági szerkezet és az értékláncok átalakulása a relokáció felerősödést is jelenti, ami a hagyományos munkamegosztási struktúrák lazulását mutatják. Bár a politikai intézkedések (protekcionizmus) a jelenség csak kis részét magyarázzák, de ez akár a jövőben erősödhet is, és a fenti tényezővel együtt azért nem elhanyagolható a magyarázó ereje.