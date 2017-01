Szijjártó elárulta, miért jön Putyin Budapestre

Örülnünk kellene annak, hogy az orosz gazdaság visszaesik? Nem, sajnáljuk azt

Szijjártó Péter arra számít, hogy jelentős javulás áll be a magyar-amerikai kapcsolatokban miután Donald Trump kijelentette, hogy véget ért a "demokráciaexport" időszaka. A magyar külügyminiszter a Reutersnek adott interjúban arról is beszélt, hogy. A külügyminiszter szerint a magyar kormány Oroszországgal és az Egyesült Államokkal is jobb kapcsolatra törekszik a következő időszakban.A miniszter Vlagyimir Putyin jövő heti budapesti látogatásáról is elárult néhány részletet, elmondása szerint az orosz elnök és a magyar kormányfő többek között egy. Oroszország kapcsán Szijjártó arról is beszélt, hogy az értelmetlen gazdasági szankciókat az EU-nak fel kellene oldania az országgal szemben. Szijjártó elismerte, hogy Magyarországnak más energiaforrások után is kell néznie, azonban szerinte Oroszország sokkal megbízhatóbb partner, mint az európai országok, melyek továbbra sem építették meg a szükséges infrastruktúrát, hogy kevésbé függjenek az orosz gáztól.A magyar külügyminiszter arról is beszélt, hogy továbbra is tervben van a Paksi Atomerőmű két további blokkjának építése 10 milliárd eurós orosz hiteltől. Szijjártó szerint amint megkapja a projekt Brüsszel jóváhagyását, azonnal elkezdődhet az építkezés.- fogalmazott a miniszter azzal kapcsolatban, hogy az utóbbi években az orosz gazdaság visszaesése a magyar exportlehetőségeket is rontotta.