Szívesen vásárolunk a netről, csak nehogy vitába keveredjünk

Egyre többen vásárolunk online, de a kiskereskedők ódzkodnak

A fogyasztók jogainak ismerete javul, de még mindig alacsony

A kiskereskedők kevéssé ismerik a fogyasztói jogokat

Javításra szorul a panaszkezelés gyorsasága

Egyre nagyobb bizalommal vásárolunk tehát a netről, de közben a jogorvoslati mechanizmusokba vetett bizalmunk EU-szerte a legalacsonyabb. Ezzel együtt viszont a hazai kiskereskedőknek a belföldi online értékesítésbe vetett bizalma a legalacsonyabb az uniós országok közül (31,1%), ugyanakkor ők azok, akik az uniós rangsorban harmadik helyen állnak abban a tekintetben, hogy tisztában vannak az alternatív vitarendezési mechanizmusokkal.A fogyasztói körülmények EU-szintű eredménytáblájának 2017. évi kiadása szerint, a 2007-ben mért 29,7 százalékról mára 55 százalékra emelkedett. A legutóbbi beszámoló óta a fogyasztói bizalom mértéke a belföldi kiskereskedőktől való vásárlás esetén 12 százalékponttal, a más uniós tagállamból történő vásárlás esetén pedig 21 százalékponttal emelkedett.A jelentés szerint, és változatlanul tartanak a más uniós országokba történő internetes értékesítéstől. A félelmük elsősorban abból fakad, hogy a határon átnyúló értékesítés során nagyobb a csalás és a nemfizetés kockázata, és a különböző tagállamokban egymástól eltérő az adószabályozás, a nemzeti szerződési jog és a fogyasztóvédelmi szabályozás.Az Európai Bizottság ezért javaslatot terjesztett elő a modern digitális szerződési szabályokra, amellyel az áruk internetes értékesítésére vonatkozó szerződéses szabályok uniós szintű harmonizálását támogatja, valamint a digitális tartalomhoz való hozzáférést és az internetes értékesítést mozdítja elő.A jelentés kitért arra is, hogy a fogyasztók egyre kevesebb okot találnak a panaszra. Azok viszont, akik panaszt tesznek, elégedettebbek a panaszkezelés módjával. A fogyasztók csaknem egyharmada ugyanakkor nem kíván panaszt emelni, mivel 34,6 százalékuk megítélése szerint az összeg túl csekély, vagy 32,5 százalékuk szerint az eljárás túlságosan elhúzódna.Kiderült az is, hogy a kiskereskedők fogyasztóvédelmi szabályokra vonatkozó ismeretei nem javultak tavaly óta. Az alapvető fogyasztói jogokról feltett kérdésekre csak 53,5 százalékuk adott helyes választ.Az eredménytábla 2015. évi kiadásához képest a fogyasztók jobban tisztában vannak a jogaikkal. Átlagosan a fogyasztók 13%-a ismeri teljes mértékben az alapvető jogait (ez 2014-hez képest 3,6 százalékpontos emelkedést jelent).A fogyasztói körülmények azonban általában az északi és nyugati uniós országokban jobbak, mint keleten és délen. A finneknek például 94,5%-a tesz panaszt, amikor problémával szembesül, miközben a bolgároknak csak az 55,6%-a. Nagyban különbözik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoknak való kitettség is: a horvátok 40,9%-a, míg az osztrákoknak csupán 3,4%-a szembesül ilyen helyzetekkel.E kérdések kezelése érdekében a Bizottság jelenleg dolgozik a fogyasztói szabályok korszerűsítésére irányuló javaslaton. Ennek célja, hogy minden európai fogyasztó tisztában legyen a jogaival, és ezeket a jogokat az EU minden pontján megfelelően érvényesítsék.A 2017. évi eredménytábla szerint a kiskereskedők fogyasztóvédelmi szabályokra vonatkozó ismeretei nem javultak az előző kiadás óta. Az alapvető fogyasztói jogokról feltett kérdésekre csak 53,5%-ban adtak helyes választ. Az ismeretek szintje országonként ugyancsak változó: a horvát kiskereskedőknek mindössze 36,2%-a ismeri ezeket a jogokat, míg a német kiskereskedők 62,3%-a tisztában van velük.Miközben a fogyasztók egyre kevesebb okot találnak a panaszra, azok, akik panaszt tesznek valamiért, elégedettebbek a panaszkezelés módjával. Ugyanakkor a fogyasztók csaknem egyharmada nem kíván panaszt emelni, mivel megítélésük szerint az érintett összeg túl csekély (34,6%) vagy az eljárás túlságosan elhúzódna (32,5%).Ezért a Bizottság tökéletesítette a kis értékű követelések eljárását ( 2017. július 14. óta) , amely most már lehetővé teszi, hogy a fogyasztók 5 000 EUR-nál kisebb értékű követelések esetében gyorsított internetes eljáráshoz folyamodjanak. A Bizottság emellett az online vitarendezési platformmal ( OVR-platform ) ösztönzi az alternatív vitarendezést, amely könnyű internetes hozzáférést biztosít az online ügyletekkel foglalkozó alternatív vitarendezési szervezetekhez.