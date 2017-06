Tarlós: szeptemberben tényleg indul a 3-as metró felújítása

Nem a Bálna eladásából fedezné a főváros a metró felújításához szükséges pluszforrást

Budapest főpolgármestere az összefoglaló szerint azt mondta, hogy azért nem elég az eredetileg az államtól biztosított összeg, mert időközben az építőipari árak és a bérek emelkedtek. Tarlós megismételte: szeptemberben megkezdődhet az alagút és egy állomási szakasz felújítása, a teljes munka 2020-ra fejeződhet be.Hangsúlyozta azt is, hogymivel ez nem is fedezné a felmerülő költségeket. Hozzátette: szó van az épület eladásáról, zajlik az értékbecslés.A főpolgármester beszélt arról is, hogy a kiszámíthatatlanság, az útlezárások és forgalomelterelések miatt javasolja a Fővárosi Közgyűlés a futóversenyek számának korlátozását. A rendeletről szerdán dönt a főváros.