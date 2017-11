Te is megnézheted, milyen vagyona van az államnak

Az MNV közleményében ismerteti: új szolgáltatásokkal bővül az Országleltár Portál funkció, melyek állampolgárok, vállalkozások és állami szervek részére egyaránt lehetőséget biztosítanak arra, hogy az állami tulajdonban lévő vagyonelemekre vonatkozóan az eddiginél könnyebben jussanak hozzá információk szélesebb köréhez, és mindezt már okostelefonra optimalizálva is megtehessék. Az egykapus kialakítás a megjelenített adatokkal kapcsolatos információigénylést és bejelentést egyaránt lényegesen leegyszerűsíti.A tulajdonosi joggyakorló szervezetek kezelésében lévő vagyonelemekre vonatkozó kötelező adatszolgáltatás informatikai támogatása mellett, az adatok azonnali feldolgozásán és a közvetlen visszacsatoláson keresztül lehetőség nyílik az adatállomány minőségi javítására.A projekt keretében kialakítanak egy bérleti licitportált is, így a használaton kívüli, feleslegessé vált állami tulajdonú ingatlanokról az MNV mellett más állami szervek is azonnal tudomást szerezhetnek, és hasznosításuk gyorsabban, egyszerűbben oldható meg. Az elhelyezési igényeket támogató zárt rendszer segítségével pedig az állami szervek elhelyezése költséghatékonyabbá válik, a kereslet és a kínálat közös platformot kap, elősegítve a korszerűbb, hatékonyabb ingatlangazdálkodást.Az MNV a Széchenyi 2020 program keretében, konzorciumi tagjaival, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel és az ÁVNY - Állami Vagyonnyilvántartási Kft.-vel szoros együttműködésben, az érintett tulajdonosi joggyakorló szervezetek aktív támogatása mellett 2019. június 30-ig valósítja meg a fejlesztéseket.A projektről bővebb információ a www.mnv.hu oldalon olvasható.