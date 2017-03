Tényleg csak az árában lesz egyedülálló az új Puskás Stadion?

Akkor most olcsó vagy drága?

2011 után elkészülő, vagy jelenleg is építés alatt álló stadionokat vetettünk össze: erre azért volt szükség, mert egy bizonyos idő eltelte után már csak az infláció miatt is nehéz összehasonlítani az árakat,. További feltétel volt, hogy kézzelfogható befejezési időpontja legyen a beruházásnak, vagy legalább a bontás legyen már folyamatban. (Ezért nem került be például a listába a Chelsea új tervezett stadionja, hiszen ott még elég ködös elképzelések vannak az építkezés megkezdéséről.)

Csak európai stadionokat vizsgáltunk, elsősorban a munkaerő költsége miatt volt szükség arra, hogy így leszűkítsük a kört.

Legalább 50 ezer férőhelyes stadionok kerültek a listába, hiszen a tervek szerint az új Puskás Stadion 65 ezres lesz. Egy ekkora létesítményt nem lehet például a Magyarországon épülő kisebb stadionokhoz viszonyítani még egy székre jutó költségben sem, hiszen a nagyobb multifunkciós stadionok esetében sokkal komplexebb beruházásra van szükség. Az új Puskásban például a tervek szerint saját rendőrőrs és konferenciaközpont is lesz arról nem is beszélve, hogy a VIP-vendégek kiszolgálására egy sor Skybox épül. Ezek pedig jelentősen megdrágítják a beruházást, ami így egyáltalán nem hasonlítható például a debreceni vagy a felcsúti stadionhoz, de még a budapesti Groupama Arénához sem.

Ahol lehetett, ott igyekeztünk a Puskáshoz hasonlóan nettó költséggel számolni, bár ennek még az internet világában is vannak akadályai.

Csak olyan beruházásokat néztünk, ahol teljesen új stadion épült, hiszen egy bővítés, hozzáépítés költsége lényegesen alacsonyabb..

Nehéz leegyszerűsítve válaszolni arra a kérdésre, hogy drágának számít-e az új Puskás Stadion nettó 142,85 milliárd forintért. Az alábbiakban szigorú szabályokat alkalmazva, próbálunk mérvadó összevetést bemutatni. Az alábbi szempontok alapján választottuk ki a létesítményeket:A fenti kitételek után az alábbi lista jött össze:

Keveset lehet tudni a Puskás Stadionról

Az érdekesség, hogy a nyilvános közbeszerzés hivatalos végeredménye a mai napig nem jelent meg sem a Közbeszerzési Értesítőben, sem pedig az Európai Unió hivatalos lapjában. Ezzel kapcsolatos kérdésünkre a KKBK azt válaszolta, hogy "az eljárás eredményének kihirdetése a napokban várható". Persze a korábbi közlemény után meglepő lenne, ha nem az olcsóbb ajánlatot adó Magyar Építő-ZÁÉV konzorciumot hoznák ki győztesnek.

A régióban Varsó és Bukarest a példa

A spanyolok olcsón építenek, az angolok drágán

Összességében akármennyire is soknak tűnik magyar viszonylatban a nettó 143 milliárd forintos költség, a vizsgálatunkból az derül ki, hogy ez nemzetközi összevetésben sokkal inkább átlagosnak mondható. Számunkra a legjobb példa talán Varsó és Bukarest, a lengyelek nagyságrendileg ugyanennyit költöttek el öt éve egy kisebb stadionra, míg a román fővárosban az átadás utáni technikai problémákon is meglátszott a spórolás. Az új Puskás Stadion egyébként egy székre lebontva sem lesz kiemelkedően drága a maga 2,2 millió forintos összegével, hasonló költséggel épültek arénák Franciaországban például évekkel ezelőtt.

Lassan három hete közleményben jelentette be a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. (KKBK), hogy a Magyar Építő Zrt. és ZÁÉV Építőipari Zrt. közös ajánlattevőként adta a legkedvezőbb,, ennél 3,3%-kal drágább volt a Strabag cégek konzorciuma által nyújtott ajánlat.Az olcsóbb ajánlat alapján a stadion ára, ez magába foglalja az 5 százaléknyi tartalékot 7,15 milliárd forintot is., Az áfa összege 40,5 milliárd forint. Az új Puskás Stadion egy székre jutó költsége: 2,2 millió forint. Ez tartalmazza a nem stadion jellegű terek - például konferenciatermek, parkolók, hidak, sportmúzeum, rendőrőrs, étterem, szurkolói bolt - költségét is.Viszont amíg nincs hivatalos eredmény, addig csak a kiírásból lehet kihámozni néhány részletet az épülő stadionról. A tavaly novemberi kiírásban még legalább 60 ezres befogadóképességű létesítményről volt szó, amihez épül külön VIP, illetve Business Club lelátó, illetve privát Skyboxok, vagyis bérelhető páholyok. A kiírás szerint összesen 84 darab 12-60 fő befogadóképességű ilyen páholy lesz a stadionban, melyek összesen további 1656 fő befogadására lesznek alkalmasak. Mindezeken felül elvileg lesz múzeum, vendéglátó terület, shop, illetve kiszolgáló és egyéb terület a létesítményben, ezek részleteit azonban nem tartalmazza a tenderkiírás.A kiírás szerint a munka elvégzésére a nyertesnek 32 hónapja lesz, ami egybecseng azzal a kormányhatározattal, ami a nemrég a Magyar Közlönyben megjelent, miszerint. Erre szükség is lesz, hiszen 2020 nyarán már labdarúgó-Eb lesz, amit összesen 13 városban rendeznek, és Budapestnek is jutott négy meccs. Vagyis a stadionnak meglehetősen gyorsan kell elkészülnie.Az utóbbi években két nagy nemzeti aréna is épült a régióban: Varsóban a 2012-es Európa-bajnokság előtt húztak fel egy teljesen új stadiont, míg Romániában szintén 2011-ben adták át az új nemzeti létesítményt, azonban a bukaresti kálváriát valószínűleg senki nem kívánja az új Puskás Stadionnak.A lengyel nemzeti stadion építésével kapcsolatban alapos dokumentációt lehet találni az interneten, ebből kiderül, hogy. Szakértők szerint azonban ez csak a számla hivatalos végösszege, a valódi költség akár 170 milliárd forint is lehetett átszámítva. Éppen emiatt a táblázatban egy köztes értéket tüntettünk fel.Az mindenesetre látszik, hogy a lengyel fővárosban egy kisebb, 58 ezres stadiont építettek hozzávetőleg hasonló összegből, mint az új Puskás Stadion tervezett költsége. A különbség, hogy azt a létesítményt több mint öt éve adták át, azóta pedig drágultak az építkezések.Bukarestben szintén bő öt éve adták át az új 56 ezres stadiont, ami átszámítva 80 milliárdos árával kifejezetten olcsónak számít a listánkon. A románok azonban így sem voltak maximálisan elégedettek, hiszen egyrészt az eredetileg 37 milliárdra becsült költség a beruházás végére a duplájára ugrott, másrészt az átadás óta is rengeteg technikai gond nehezítette a stadion használatát.A román nemzeti arénában egyébként szintén van konferenciaterem, orvosi szoba, éttermek, VIP-helyiségek, melyek szintén részei a fenti beruházási költségnek. Sőt, ott behúzható a létesítmény teteje, amire a Puskás esetében elvileg nem lesz lehetőség. A gondok azonban éppen ebből az elhúzható tetőből adódtak, hiszen. Először arról szóltak a hírek, hogy elrozsdásodott a beépített szerkezet, majd később már arról beszéltek, hogy az építkezéshez olyan anyagokat használt a kivitelező, melyek nem elfogadottak az Európai Unióban, így Romániában sem. Sokáig az a veszély is fenyegetett, hogy az UEFA visszavonja a már odaítélt 2020-as Eb-meccseket Bukaresttől.Nyugat-Európában a tavalyi francia Európa-bajnokságra épült néhány új stadion, másrészt Nagy-Britanniában és Spanyolországban zajlanak jelenleg is komoly fejlesztések, bár utóbbiak inkább magánberuházások.Az angoloknál nem meglepő, hogy a folyamatos érdeklődés miatt a Premier League több klubja is nagyobb stadionra vágyik. A West Ham beköltözött a 2012-es olimpiára felhúzott létesítménybe, de így is pezseg a fejlesztési piac. A Tottenham Hotspur új stadionja például listánkon a legdrágább, a 61 ezres aréna várhatóan 2018-ra lesz kész 750 millió fontból, ami átszámítva. Legalábbis erről szóltak a tervek, a csapatnál legutóbb már 800 milliós összegről beszéltek, vagyis szépen kúsznak felfelé ott is a költségek. Ha pedig hozzátesszük, hogy hét éve még csak 400 millió fontos beruházást tervezett a klub, akkor még rosszabb a helyzet. Persze a stadion így is jó eséllyel kitermeli majd a költségét, hiszen a bajnokikon jelenleg folyamatos a teltház (ezért is kell a nagyobb stadion), ráadásul a Tottenham tulajdonosa többéves szerződést írt alá az észak-amerikai fociligával (NFL), akik szintén hozzájárulnak a költségekhez, hogy cserébe évente több meccset is ott rendezzenek meg.A Chelsea is új stadiont építene, nemrég az önkormányzat jóváhagyta a terveket. Ott egyelőre 500 millió fontos () összegről van szó, de még nagyon ködösek a tervek, ezért nem is tüntettük fel a listában a stadiont. Az építkezés ugyanis még nem kezdődött el, most 2020-21 körüli átadásról lehet hallani. A korábbi példák alapján pedig addig még a költségek is emelkedni fognak.A listán szerepel két spanyol stadion is, ráadásul kifejezetten olcsónak számítanak. Az Athletic Bilbao például átszámítva 65 milliárd forintból építette fel 53 ezres arénáját, melyet 2013 szeptemberében adtak át. Az Atletico Madrid 68 ezres stadionja pedig a tervek szerint az idén készül majd el átszámítva 90 milliárd forintból. Ez első ránézésre szintén olcsónak mondható. Pontosabb költségbecslést nem találni, de az biztos, hogy szövevényes az új Atleti-stadion beruházása. A klub ugyanis a költségek mellett lemond a korábbi arénájáról, illetve az azt tartalmazó telekről, ahol az önkormányzat épít majd a tervek szerint parkot. Emellett arról is lehet hallani, hogy az építkezésbe valamennyivel beszállna a spanyol állam és Madrid is, hiszen régóta dédelgetett terv egy olimpia a spanyol fővárosban, amihez kapóra jönne az új stadion is. Egyes források szerint a mintegy 250 millió euró csak az Atletico része a projektből, de ez a teljes költségnek csak kisebb része. Vagyis a madridi stadion 90 milliárdos költségét több szempontból is érdemes óvatosan kezelni.A fentieken túl Európa keleti fele is stadionépítési lázban ég, de ott egészen más kaliberű beruházásokról van szó. A 2018-as oroszországi világbajnokságra épül például a Zenit új stadionja Szentpéterváron, melynek nettó költsége átszámítva 250 milliárd forint lehet. Az oroszok már a szocsi téli olimpia kapcsán sem aprózták el az építkezéseket, a helyi sajtó szerint most a világbajnokságra további 10 milliárd dollárt költenek el összesen. Persze ennek a költségnek egy része vissza is jöhet, hiszen a 2018-as lesz az első olyan vb, amikor a legdrágább jegyek ára meghaladja az 1000 dolláros lélektani határt. Hasonló a helyzet Bakuban, ahol a 2017-es Európa Játékokra épül új stadion átszámítva 175 milliárd forintból.