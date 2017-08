Tényleg itt az ajándék: felminősítés küszöbén Magyarország

A magyar gazdaság kilátásai változatlanok, miközben a külső körülmények továbbra is támogatók

Ha a pénzügyi szektorban látható javulás fenntartható lenne

A nemteljesítő hitelállomány további csökkenése és a hitelezés élénkülése

A gazdasági növekedés folytatódó élénkülése és a költségvetési fegyelem betartása

A forint reálárfolyama továbbra is egyensúlyban marad a fundamentumokkal.

a hitelezés nem indul be tartósan

az npl-ráta csökkenése megáll

a költségvetési fegyelem csökken

külső sérülékenység épül fel ismét

az árfolyampolitika intervencionista lesz

romlik az intézményrendszer hatékonysága.

A pénzügyi szektor mellett kiemelik, hogy az utóbbi évek fegyelmezett költségvetési politikája és az erős külső pozíció támogatta a kilátás javítását. A visszafogott középtávú növekedés, a magas adósság és a nem tökéletes monetáris transzmisszó azonban részben ellensúlyozzák ezeket a pozitívumokat.

A hitelminősítő szerint a költségvetési hiány 2017-20 között átlagosan a GDP 2,3%-a lehet annak ellenére, hogy idén nő a hiány, jövőre pedig parlamenti választások lesznek. Ezzel összhangban az S&P szerint a GDP-arányos adósságráta 2019-re 70%-ra csökkenhet, majd 2020-ban már csak 68,5% lehet.

- kezdődik a hitelminősítő indoklása. Hozzáteszik, hogy a magyar bankrendszer lassan kikászálódik a hosszú ideig tartó visszafogott hitelnövekedés időszakából. Jórészt ezek miatt döntött úgy a cég, hogy a "BBB mínusz" besorolás mellett pozitívra javítja a kilátást, ami egy újabb felminősítés előjele szokott lenni.Kiemelik, hogy a pozitív kilátással elsősorban arra reagáltak, hogy a magyar bankrendszer nemteljesítő hitelállománya várhatóan tovább csökken majd, a hitelezés pedig fenntarthatóan növekvő pályára állhat. Az npl-ráta az S&P szerint 10% körül stabilizálódhat, ami lényegesen alacsonyabb a korábbi évek adatánál.Ez elsősorban annak köszönhető, hogy fokozatosan nő a kereslet az új hitelek iránt, emellett az ingatlanárak emelkedése játszik benne szerepet, illetve az MNB lépései, melyek ösztönzik a hitelezést és a felügyelet hatékonyabb működését. Ráadásul 2016-ban a bankok visszatértek a nyereségességhez a bankadó fokozatos csökkentésének köszönhetően - teszik hozzá az S&P szakemberei.A hitelminősítő szokás szerint azt is felvázolta, mikor jöhetne még további lépésként egy esetleges felminősítés:Természetesen a másik oldalon ismét stabilra romolhat a kilását, ha:Azért a kilátás javítása mellett: az S&P szerint a gyenge növekedési képesség, illetve a strukturális reformok hiánya nehezíti a gazdaságot, emellett. Ugyanitt írnak arról is, hogy a kormány túlsúlya a médiában, illetve a civil szervezetek elleni hadjárat szintén kockázatokat hordoznak gazdasági szempontból is. Emellett az EU-val való viszony is kérdéses, hiszen egy sor kötelzettségszegési eljárás van Magyarország ellen folyamatban.A hitelminősítő szerint idén, amit elsősorban a fogyasztás hajt a költségvetési stimulusnak és a béremeléseknek köszönhetően. Kiemelik, hogy az erős első féléves adat miatt fennáll annak kockázata, hogy ennél is erőteljesebb lesz az éves GDP-bővülés idén és jövőre. Középtávon azonban Magyarország strukturális növekedése továbbra is kihívásokkal néz szembe a demográfia, a kivándorlás, a nagy állami szektor és a gyenge üzleti környezet miatt. éppen ezért 2018-20 között átlagosan csak 2,5%-os növekedéssel kalkulál a cég. 2020 után pedig további kockázatokkal nézhetünk szembe az uniós büdzsé várható átalakítása miatt.