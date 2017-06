Tényleg jön a soft-Brexit?

A hard Brexit elsősorban az EU érdeke, amennyiben az euroszkeptikus erők tovább erősödnek az unióban. Ekkor ugyanis nem mutathat olyan példát az EU, amiben a kilépés pozitív alternatíva lenne. A hard Brexit pedig a briteknek okozna súlyos gazdasági károkat.

A személyek (és a munkaerő) mozgásának korlátozása az unió szemében az egyik legsúlyosabb probléma, ezért egy ilyen Brexit-feltétel esetén az EU számos jogosítványt vonna meg a britektől (ez tulajdonképpen a hard-Brexit). A britek viszont elsősorban éppen azért szavaztak a Brexitre, mert szigorúbb bevándorlás-politikát akartak. Vagyis az alapvető érdekkonflikus a népszavazás által kényszerített brit politikusok, illetve az EU között a brit választásokkal sem szűnt meg.

A következtetés alapját az adja, hogy a legvalószínűbb koalíciós partner az ír unionista párt (DUP) lehet. Bár a rivális Sinn Fein a kampányban azzal vádolta a DUP-ot, hogy magatartásával hozzájárul ahhoz, hogy a Brexit után újra erős ír-északír határőrizet legyen, a DUP határozottan tagadta ezt, és többször megerősítette, hogy nem akar hard Brexitet. (Nem véletlen, hogy a jelenlegi képlékeny helyzetben sokan arra spekulálnak, hogy a DUP-koalíció feltétele May távozása lehet.)A helyzet azonban nem ennyire egyszerű. Egyrészt a hard Brexit legnagyobb vesztese Nagy-Britannia lehet, ezért Theresa May megnyilvánulásai inkább csak az alkupozíció elfoglalását jelentették, valószínűleg az ő álláspontja is puhult volna. Ettől persze még a piaci befektetők érezhetik úgy, hogy egy olyan kormánnyal, amelyik eleve megengedőbb álláspontról indul, az EU könnyebben köt egy szorosabb együttműködést biztosító megállapodást. Ezt azonban két dolog is nehezíti: