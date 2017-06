Theresa May elnézést kért pártjától a választási eredményért

Hozzátette azonban: addig tölti be a miniszterelnöki tisztséget, ameddig ezt a konzervatív frakció akarja.

Theresa May hétfőn, az alsóházi konzervatív frakció legbefolyásosabb testülete, az 1922 Bizottság előtt számolt be a választások eredményéről.A bizottságot - olyan időszakokban, amikor a Konzervatív Párt kormányon van - azok a tory képviselők alkotják, akiknek nincs kormányzati tisztségük. A testület - amely onnan kapta nevét, hogy az alapító képviselők az 1922-es parlamenti választásokon kerültek be a londoni parlamentbe - informális, de gyakorlatilag kötelező erejű politikai ajánlásokat fogalmaz meg a kormány számára.A hétfő estébe nyúló meghallgatásról kiszivárgott értesülések szerint Theresa May elnézést kért a frakciótól a vártnál sokkal gyengébb választási eredményért, és kijelentette: ő sodorta a pártot a jelenlegi "zűrzavarba", de ő is fogja "ebből a helyzetből kirángatni".Theresa May az ülésen elmondta azt is, hogy a DUP-nak nem lesz vétójoga a kormányzati együttműködésben, különösen azokban a társadalmi-szociális kérdésekben, amelyekben a két párt között nézeteltérés van.A DUP több ilyen területen jóval kevésbé liberális nézeteket vall, mint a brit Konzervatív Párt. Mereven ellenzi például az azonos neműek házasságát, amelyet Nagy-Britanniában David Cameron, az előző konzervatív párti miniszterelnök kormánya tett lehetővé külön törvénnyel, és ellenzi a Nagy-Britanniában szintén legális abortuszt is minden körülmények között.A két párt között zajló egyeztetések miatt hétfőn olyan hírek terjedtek el, hogy néhány nappal elhalasztják a kormány törvényalkotási programjának parlamenti bemutatását, bár ez a Konzervatív Párt vezető tisztviselőinek hétfő esti jelzései szerint nem biztos.II. Erzsébet királynő az eredeti menetrend alapján jövő hétfőn ismertetné az új kormány törvényalkotási programját a parlamentben.