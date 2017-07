Tíz napig húzta Donald Trump kommunikációs igazgatója

Anthony Scaramucci úgy érezte, az a legjobb, ha John Kelly kabinetfőnök tiszta lappal indul és maga állítja össze csapatát

Július 21-én történt kinevezése után a kommunikációs igazgató nyilvánosan azzal fenyegetődzött, hogy "kirúg mindenkit" a Fehér Házból.

A Fehér Ház szóvivője, Sarah Huckabee Sanders közleményt adott ki, amelyben közölte, hogy Anthony Scaramucci távozik a kommunikációs igazgató posztjáról.- olvasható a szóvivő közleményében.A közlemény kiadása előtt percekkel, az amerikai közszolgálati rádió (NPR), több televíziós csatorna és a mértékadó média napilapjai jelentették a hírt Scaramucci távozásáról, hozzátéve, hogyA The Wall Street Journal, a The New York Times és a Politico egybehangzó értesülései szerint. A Politico értesülései szerint Scaramucci hétfőn reggel kívánta előterjeszteni új kommunikációs csapatát, de a döntés az elmozdításáról már közvetlenül ezt megelőzően megszületett.A felmentésre néhány nappal azt követően került sor, hogy a The New Yorker magazin Scaramuccival közölt beszélgetést, amelyben a Wall Street korábbi bankárjaSarah Huckabee Sanders szóvivő a szokásos napi sajtótájékoztatón. A szóvivőnő mindazonáltal hangsúlyozta: az elnök úgy érezte, hogy a kommunikációs igazgató a The New Yorker magazinnak adott interjúja "helytelen volt".