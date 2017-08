Több ország is készül az atomháborúra - Elkerülhetetlen a katasztrófa?

Dél-Koreában az USA vezérkari főnöke

Az utazás rávilágít a kőkemény elköteleződésünkre a Koreai Köztársaság védelme iránt Észak-Korea provokációja és fenyegetései ellenére

Készülnek a támadásra

Nemrég Észak-Korea több abszurd megjegyzést is tett arra, hogy Szöult tűztengerré változtatná és hogy Guam mellé is támadást tervez. Észak-Korea hangulatkeltése komoly kihívást jelent a Dél-Korea és Amerika közti szövetségnek és a nemzetközi közösségnek is

Higgadtságra utasítanak a vezetők