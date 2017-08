Több tízezer öngyilkosság írható a klímaváltozás számlájára

Tamma Carleton, a kaliforniai Berkeley Egyetem kutatója szerint 1980 óta csaknem megkétszereződött, évi több mint 130 ezerre nőtt az öngyilkosok száma Indiában. Az esetek hét százaléka az emberi tevékenység által kiváltott klímaváltozással járó hatásoknak tulajdonítható.Ha nem segítenek a családoknak kormányzati intézkedésekkel alkalmazkodni a felmelegedéshez, a körülmények romlásával valószínűleg emelkedni fog az öngyilkosok száma Indiában - vélte Carleton, aki szerint "sokkoló és szívtépő" volt látni, mennyien fordulnak önmaguk ellen a zord körülmények hatására.A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban megjelent tanulmány szerint 20 Celsius-fok felett a termő időszakbanÖt Celsius-fok emelkedés már ötszörös hatással jár a tanulmány szerint, amelyben a június és szeptember közötti nyári monszun időszakra vetített adatokat vizsgálták a kutatók.Az indiai lakosság több mint felének megélhetése a földműveléstől függ. Az elmúlt évtizedekben több tízezren lettek öngyilkosok azért, mert a szokatlan esőzések és aszályok tönkretették a termést, adósságba taszítva a földből élőket. A hivatalos adatok szerint 2015-ben az összes indiai öngyilkos mintegy tizede, több mint 12,6 ezren földművesek vagy mezőgazdasági dolgozók voltak. Az adatokból kiderült, hogy az öngyilkosságok 60 százalékának hátterében az eladósodottság, az anyagi csőd állt.Bár a kormányzat a hiteltartozások elengedésével segíti a gazdákat, valamint terménybiztosítási rendszert és például műtrágya formájában nyújtott támogatásokat vezetett be, a földművesek szakszervezetei szerint az intézkedések végrehajtása túl lassú. Követeléseiknek olykor halálos kimenetelű tüntetéseken adtak hangot.Az előrejelzések szerint 2050-ig Indiában három Celsius-fokkal nőhet az átlaghőmérséklet. A gazdákat védő intézkedések, mint a terménybiztosítás vagy a vidéki hitelpiac fejlesztése, segíthetnek kordában tartani az öngyilkosságok számát - mondta Tamma Carleton, aki szerint a helyes politika ezrek életét mentheti meg.